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Сергей Зверев ответил, почему решил стать депутатом ЗС Красноярского края

Сергей Зверев ответил, почему решил стать депутатом ЗС Красноярского края
Иллюстрация: muzhyazheny.ru

Господин Зверев рассказал, почему решил пойти именно по Минусинскому округу Красноярского края от партии «Зеленых».

#НОВОСТИ

Проблема «черного неба» характерна не только для промышленных городов, но и для городов, где нет предприятий, зато есть целая армия угольных печек и не только частных, но и коммерческих. Именно из-за них в отопительный сезон взрослые и дети из Улан-удэ, Читы, Кызыла, Абакана просто задыхаются и болеют. Самая катастрофическая ситуация в Минусинске — городе, который является уже много лет бессменным лидером по уровню загрязнения воздуха в зимний период среди всех Российских городов, а также одним из лидеров по уровню онкологических заболеваний!», — заявил стилист.

Далее г-н Зверев отметил, что проблему провинциального Минусинска следует поднять на национальный уровень, как образец проблем отапливающихся углем населенных пунктов.

Считаю своим долгом поднять эту проблему на общефедеральный уровень, чтобы раз и навсегда убрать уголь из наших малых городов и из лёгких наших детей и родителей! В рамках федеральной рабочей группы «Зелёных» — «вон уголь из городов», которую я возглавил на примере Минусинска, постараемся донести это до федеральных чиновников и Правительства — поэтому и иду в списке «зеленых» по южным районам края (не по одномандатному округу — прошу не путать)», — закончил свою мысль г-н Зверев.

Ранее Сергей Зверев сообщал, что занимается проблемами озера Байкал и собирался баллотироваться в Госдуму от Бурятии и Иркутской области.

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Автор: Петр Савельев
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