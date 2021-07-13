Сергей Зверев ответил, почему решил стать депутатом ЗС Красноярского края

Господин Зверев рассказал, почему решил пойти именно по Минусинскому округу Красноярского края от партии «Зеленых».

Проблема «черного неба» характерна не только для промышленных городов, но и для городов, где нет предприятий, зато есть целая армия угольных печек и не только частных, но и коммерческих. Именно из-за них в отопительный сезон взрослые и дети из Улан-удэ, Читы, Кызыла, Абакана просто задыхаются и болеют. Самая катастрофическая ситуация в Минусинске — городе, который является уже много лет бессменным лидером по уровню загрязнения воздуха в зимний период среди всех Российских городов, а также одним из лидеров по уровню онкологических заболеваний!», — заявил стилист.

Далее г-н Зверев отметил, что проблему провинциального Минусинска следует поднять на национальный уровень, как образец проблем отапливающихся углем населенных пунктов.

Считаю своим долгом поднять эту проблему на общефедеральный уровень, чтобы раз и навсегда убрать уголь из наших малых городов и из лёгких наших детей и родителей! В рамках федеральной рабочей группы «Зелёных» — «вон уголь из городов», которую я возглавил на примере Минусинска, постараемся донести это до федеральных чиновников и Правительства — поэтому и иду в списке «зеленых» по южным районам края (не по одномандатному округу — прошу не путать)», — закончил свою мысль г-н Зверев.

Ранее Сергей Зверев сообщал, что занимается проблемами озера Байкал и собирался баллотироваться в Госдуму от Бурятии и Иркутской области.

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