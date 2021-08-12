Александр Глисков снимается с выборов в Госдуму
Депутат ЛДПР Александр Глисков заявил, что не будет продолжать гонку за место депутата в Госдуме РФ. Он баллотировался по округу № 55. В Избиркоме рассказали, что его заявление рассмотрят 12 августа.
Сам депутат пояснил, что планирует сосредоточиться на работе в Законодательном собрании края. На его решение повлияли просьбы жителей края остаться в регионе.
Люди на встречах прямо говорят: «Оставайся здесь, вы как в Москву уезжаете, о нас забываете. До вас ни дозвониться, ни встретиться. А здесь есть депутат на связи, готов помочь. Проблем у нас тут море: и ЖКХ, и черное небо. Плюс, по прогнозам нашим, фракция ЛДПР должна усилиться в Заксобрании. В этой ситуации я посовещался с руководством и решил остаться и никуда не ехать», - объяснил Глисков.
Он также добавил, что партия не будет выдвигать других кандидатов в Госдуму по данному округу, так как сроки подачи документов уже вышли.
Красноярцы уверены: шансы у Глискова были хорошие.
Абсолютный фаворит избирательной компании в Государственную Думу по одномандатному округу 55 снимается с выборов. Мне как жителю Красноярска очень жаль», - заявил депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко.
Директор диджитал-агентства Андрей Шалимов уверен: решение Глискова может ударить по рейтинуг ЛДПР.
Устоит ли рейтинг от такого количества скандалов, или чем больше ЛДПР страдает, даже от своих же решений, тем больше их любит их избиратель, и угроза авторитету Сан Саныча. Он его зарабатывал годами, к 2021 году он добился всеобщего уважения в околополитических кругах и огромный электоральный рейтинг», - заявил Шалимов.
Ранее стало известно, что партию ЛДПР покинул депутат Заксобрания Красноярского края Денис Притуляк. Он сдал партийный мандат и выдвинулся кандидатом от Демократической партии России (ДПР).
Выборы депутатов в Госдуму должны состоться 19 сентября.
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