«ЕР» утвердила кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края

Красноярске состоялся второй этап XXXVI конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Региональный список возглавил Александр Усс, губернатор Красноярского края.

В субботу 10 июля в Красноярске прошла XXXVI конференция Красноярского отделения партии «Единая Россия», где приняли участие 152 делегата от 54 местных отделений. Главные задачи конференции – выдвижение кандидатов в депутаты Заксобрания края по списку и по округам и принятие решения по вопросу предвыборной программы.

Члены «ЕР» выдвинули кандидатов по 22 одномандатным округам, двум двухмандатным округам, сформировали 22 реггруппы.

Региональный список партии «Единая Россия» на выборах депутатов в Заксобрание возглавил Александр Усс, губернатор Красноярского края. Также в тройку кандидатур вошли Дмитрий Свиридов, спикер парламента края и Сергей Еремин, мэр Красноярска.

Региональная программа «Единой России» будет утверждена в августе.

Списки кандидатов-одномандатников и партийные списки сформированы на основе результатов праймериз, которое прошло в мае:

Ленинский одномандатный избирательный округ № 1 — Владимир Чащин

Кировский одномандатный избирательный округ № 2 — Сергей Горбунов

Свердловский одномандатный избирательный округ № 3 — Илья Зайцев

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 4 — Алена Миронова

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5 — Виталий Дроздов

Солнечный одномандатный избирательный округ № 6 — Дмитрий Дмитриев

Советский одномандатный избирательный округ № 7 — Елена Пензина

Железногорский одномандатный избирательный округ № 8 — Алексей Кулеш

Манский одномандатный избирательный округ № 9 — Александр Новиков

Емельяновский одномандатный избирательный округ № 10 — Роман Гольдман

Ачинский одномандатный избирательный округ № 11 — Владимир Чернышенко

Назаровский одномандатный избирательный округ № 12 — Сергей Попов

Балахтинский одномандатный избирательный округ № 13 — Алексей Протопопов

Краснотуранский одномандатный избирательный округ № 14 — Владислав Зырянов

Курагинский одномандатный избирательный округ № 15 — Егор Васильев

Рыбинский одномандатный избирательный округ № 16 — Сергей Филимонов

Канский одномандатный избирательный округ № 17 — Юрий Адаменко

Уярский одномандатный избирательный округ № 18 — Артур Аветисян

Кежемский одномандатный избирательный округ № 19 — Александр Симановский

Лесосибирский одномандатный избирательный округ № 20 — Евгений Петренко

Норильский одномандатный избирательный округ № 21 — Юрий Захаринский

Талнахский одномандатный избирательный округ № 22 — Людмила Магомедова

Таймырский двухмандатный избирательный округ № 23 — Валерий Вэнго, Сергей Сизоненко

Эвенкийский двухмандатный избирательный округ № 24 — Павел Кочкарев, Андрей Гаюльский

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