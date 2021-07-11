«ЕР» утвердила кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края
Красноярске состоялся второй этап XXXVI конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Региональный список возглавил Александр Усс, губернатор Красноярского края.
В субботу 10 июля в Красноярске прошла XXXVI конференция Красноярского отделения партии «Единая Россия», где приняли участие 152 делегата от 54 местных отделений. Главные задачи конференции – выдвижение кандидатов в депутаты Заксобрания края по списку и по округам и принятие решения по вопросу предвыборной программы.
Члены «ЕР» выдвинули кандидатов по 22 одномандатным округам, двум двухмандатным округам, сформировали 22 реггруппы.
Региональный список партии «Единая Россия» на выборах депутатов в Заксобрание возглавил Александр Усс, губернатор Красноярского края. Также в тройку кандидатур вошли Дмитрий Свиридов, спикер парламента края и Сергей Еремин, мэр Красноярска.
Региональная программа «Единой России» будет утверждена в августе.
Списки кандидатов-одномандатников и партийные списки сформированы на основе результатов праймериз, которое прошло в мае:
Ленинский одномандатный избирательный округ № 1 — Владимир Чащин
Кировский одномандатный избирательный округ № 2 — Сергей Горбунов
Свердловский одномандатный избирательный округ № 3 — Илья Зайцев
Октябрьский одномандатный избирательный округ № 4 — Алена Миронова
Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5 — Виталий Дроздов
Солнечный одномандатный избирательный округ № 6 — Дмитрий Дмитриев
Советский одномандатный избирательный округ № 7 — Елена Пензина
Железногорский одномандатный избирательный округ № 8 — Алексей Кулеш
Манский одномандатный избирательный округ № 9 — Александр Новиков
Емельяновский одномандатный избирательный округ № 10 — Роман Гольдман
Ачинский одномандатный избирательный округ № 11 — Владимир Чернышенко
Назаровский одномандатный избирательный округ № 12 — Сергей Попов
Балахтинский одномандатный избирательный округ № 13 — Алексей Протопопов
Краснотуранский одномандатный избирательный округ № 14 — Владислав Зырянов
Курагинский одномандатный избирательный округ № 15 — Егор Васильев
Рыбинский одномандатный избирательный округ № 16 — Сергей Филимонов
Канский одномандатный избирательный округ № 17 — Юрий Адаменко
Уярский одномандатный избирательный округ № 18 — Артур Аветисян
Кежемский одномандатный избирательный округ № 19 — Александр Симановский
Лесосибирский одномандатный избирательный округ № 20 — Евгений Петренко
Норильский одномандатный избирательный округ № 21 — Юрий Захаринский
Талнахский одномандатный избирательный округ № 22 — Людмила Магомедова
Таймырский двухмандатный избирательный округ № 23 — Валерий Вэнго, Сергей Сизоненко
Эвенкийский двухмандатный избирательный округ № 24 — Павел Кочкарев, Андрей Гаюльский
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