«Единая Россия» утвердила списки в Госдуму от Красноярского края
Красноярский край объединен в одну региональную группу №5 с Хакасией и Тывой. Артур Чилингаров, исследователь-полярник, возглавил список кандидатов от партии по региональной группе депутат Госдумы.
Также в региональную группу по результатам тайного голосования вошли:
- Кара-оол Шолбан, экс-глава Тувы;
- Наталья Каптелинина, депутат Красноярского горсовета;
- Алексей Протопопов, депутат Заксобрания Красноярского края;
- Максим Аткнин, директор крестьянско-фермерского хозяйства;
- Петр Пимашков, депутат Госдумы;
- Сергей Можаров, секретарь реготделения Хакасии;
- Елена Пензина, депутат Заксобрания края.
Кандидатами от партии по округам выдвинуты:
- Виктор Зубарев, депутат Госдумы (Дивногорский одномандатный избирательный округ №56);
- Юрий Швыткин, депутат Госдумы (Красноярский одномандатный избирательный округ №54);
- Алексей Веллер, депутат Госдумы (Енисейский одномандатный избирательный округ №57);
- Александр Дроздов, депутат Красноярского горсовета (Центральный одномандатный избирательный округ №55).
За выдвижение федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от Единой России проголосовали 649 делегатов Съезда партии, против – 4. Список утвержден.
По одномандатным округам утверждены все кандидаты большинством голосов.
Напомним, «Единая Россия» сформировала 57 территориальных групп на выборах в Госдуму VIII созыва.
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