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«Единая Россия» утвердила списки в Госдуму от Красноярского края

«Единая Россия» утвердила списки в Госдуму от Красноярского края
Иллюстрация: om1.ru

Красноярский край объединен в одну региональную группу №5 с Хакасией и Тывой. Артур Чилингаров, исследователь-полярник, возглавил список кандидатов от партии по региональной группе депутат Госдумы.

#НОВОСТИ

Также в региональную группу по результатам тайного голосования вошли:

  • Кара-оол Шолбан, экс-глава Тувы;
  • Наталья Каптелинина, депутат Красноярского горсовета;
  • Алексей Протопопов, депутат Заксобрания Красноярского края;
  • Максим Аткнин, директор крестьянско-фермерского хозяйства;
  • Петр Пимашков, депутат Госдумы;
  • Сергей Можаров, секретарь реготделения Хакасии;
  • Елена Пензина, депутат Заксобрания края.

Кандидатами от партии по округам выдвинуты:

  • Виктор Зубарев, депутат Госдумы (Дивногорский одномандатный избирательный округ №56);
  • Юрий Швыткин, депутат Госдумы (Красноярский одномандатный избирательный округ №54);
  • Алексей Веллер, депутат Госдумы (Енисейский одномандатный избирательный округ №57);
  • Александр Дроздов, депутат Красноярского горсовета (Центральный одномандатный избирательный округ №55).

За выдвижение федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от Единой России проголосовали 649 делегатов Съезда партии, против – 4. Список утвержден.

По одномандатным округам утверждены все кандидаты большинством голосов.

Напомним, «Единая Россия» сформировала 57 территориальных групп на выборах в Госдуму VIII созыва.

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Автор: Петр Савельев
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