Молодая депутат Горсовета обошла «тяжеловесов» на предварительном голосовании
Неожиданный результат праймериз «Единой России» по списку в Госдуму. Наталья Каптелинина, депутат Горсовета, набрала самое большое количество голосов, обойдя именитых думцев.
Изначально появление Натальи Каптелининой в списке Госдумы предварительного голосования воспринималось политаналитиками как «добивка списка техническим кандидатом». Свою кампанию Наталья в основном вела в соцсетях собственными силами — писала посты, общалась с комментаторами, рассказывая о том, что, прежде всего, намерена продолжать работу над созданием безбарьерной среды в городе. Может, тема доступного города оказалась в тренде, но, скорее всего, людей подкупили искренность и открытость депутата. Как бы то ни было, Наталья обошла всех, оставив позади думцев Юрия Швыткина и Петра Пимашкова, а также узнаваемую Елену Пензину.
Итак:
- Наталья Каптелинина — 35485 голосов
- Алексей Протопопов — 28865 голосов
- Юрия Швыткин — 26672 голосов
- Петр Пимашков — 16987 голосов
- Александр Дроздов — 15674 голосов
- Елена Пензина — 12376 голосов