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Молодая депутат Горсовета обошла «тяжеловесов» на предварительном голосовании

Молодая депутат Горсовета обошла «тяжеловесов» на предварительном голосовании
Иллюстрация: Facebook

Неожиданный результат праймериз «Единой России» по списку в Госдуму. Наталья Каптелинина, депутат Горсовета, набрала самое большое количество голосов, обойдя именитых думцев.

#НОВОСТИ

Изначально появление Натальи Каптелининой в списке Госдумы предварительного голосования воспринималось политаналитиками как «добивка списка техническим кандидатом». Свою кампанию Наталья в основном вела в соцсетях собственными силами — писала посты, общалась с комментаторами, рассказывая о том, что, прежде всего, намерена продолжать работу над созданием безбарьерной среды в городе. Может, тема доступного города оказалась в тренде, но, скорее всего, людей подкупили искренность и открытость депутата. Как бы то ни было, Наталья обошла всех, оставив позади думцев Юрия Швыткина и Петра Пимашкова, а также узнаваемую Елену Пензину.

Итак:

  • Наталья Каптелинина — 35485 голосов
  • Алексей Протопопов — 28865   голосов
  • Юрия Швыткин — 26672 голосов
  • Петр Пимашков — 16987 голосов
  • Александр Дроздов — 15674 голосов
  • Елена Пензина — 12376 голосов
Автор: Петр Савельев
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