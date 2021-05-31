Молодая депутат Горсовета обошла «тяжеловесов» на предварительном голосовании

Неожиданный результат праймериз «Единой России» по списку в Госдуму. Наталья Каптелинина, депутат Горсовета, набрала самое большое количество голосов, обойдя именитых думцев.

Изначально появление Натальи Каптелининой в списке Госдумы предварительного голосования воспринималось политаналитиками как «добивка списка техническим кандидатом». Свою кампанию Наталья в основном вела в соцсетях собственными силами — писала посты, общалась с комментаторами, рассказывая о том, что, прежде всего, намерена продолжать работу над созданием безбарьерной среды в городе. Может, тема доступного города оказалась в тренде, но, скорее всего, людей подкупили искренность и открытость депутата. Как бы то ни было, Наталья обошла всех, оставив позади думцев Юрия Швыткина и Петра Пимашкова, а также узнаваемую Елену Пензину.

Итак: