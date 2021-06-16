«Ъ»: Наталья Каптелинина станет одним из «паровозов» думской кампании

Как сообщил «КоммерсантЪ», ссылаясь на свои источники в «Единой России», депутат Горсовета Красноярска Наталья Каптелинина может стать основным лицом партии на думских выборах.

По данным издания, в особый список участников праймериз, на которых будет сделана основная ставка в ходе предстоящей кампании вошли только два представителя Сибири – глава комитета по бюджету Томской гордумы Владимир Самокиш и депутат Горсовета Красноярска, руководитель проекта «Шаг за шагом к мечте» Наталья Каптелинина.

Избранным еще предстоит пройти специальное обучение и что-то вроде финального тестирования, по итогам которого «Единая Россия» определит список «лиц партии».

Напомним, Наталья Каптелинина сенсационно победила в ходе праймериз по партийному списку, обойдя более статусных и известных кандидатов – Алексея Протопопова, Юрия Швыткина, Петра Пимашкова, Александра Дроздова и Елену Пензину. Наталья набрала 35485 голосов, почти на 7000 оторвавшись от второго места. В голосовании по Центральному одномандатному округу она стала третьей, уступив коллеге по горсовету Александру Дроздову и бывшему мэру Красноярска, депутату Госдумы Петру Пимашкову.

Изначально появление Натальи Каптелининой в списке участников праймериз оценивалось политаналитиками как «добивка списка техническим кандидатом». Свою кампанию Наталья в основном вела в соцсетях собственными силами — писала посты, общалась с комментаторами, рассказывая о том, что, прежде всего, намерена продолжать работу над созданием безбарьерной среды в городе. Очевидно, избирателей подкупили ее искренность и открытость.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. В Красноярском крае одновременно будут выбирать еще и депутатов Законодательного собрания.