Алексей Кулеш пойдет на выборы в Заксобрание через праймериз «Единой России»

В случае победы Кулеша партия должна будет выдвинуть его кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края. Вступать же в ее ряды он не собирается.

Вице-спикер Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш примет участие в праймериз «Единой России», которые должны будут определить кандидатов на места в региональном парламенте следующего созыва. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Баллотироваться он будет, как и до этого, от Железногорска.

Нам нужны качественные изменения внутри города. Нужен новый смысл жизни. Нужна новая сверхцель, новая сверхзадача, объединяющая город», — написал Кулеш.

В этом году предварительное голосование «Едра» будет проходить по открытой модели, т.е. заявиться на него могут не только члены партии, но и те, кто в ней не состоит. Этим и попытается воспользоваться Кулеш.

Это принуждение к миру местной ячейки „Единой России“. В случае победы на праймериз „Единая Россия“ обязана будет выдвинуть меня на выборы и согласиться с моей правотой», — пояснил он свое решение.

Как Кулеш рассказал DK.RU, в случае неудачи на праймериз, он будет баллотироваться как самовыдвиженец. И добавил, что вступление в партию в его планы не входит.

Напомним, что в начале апреля 2021 года Алексей Кулеш объявил , что выходит из ЛДПР, членом которой являлся 17 лет.

Праймериз «Единой России» в 2021 году пройдут с 24 по 30 мая. Проголосовать может любой избиратель. Для этого нужно войти на сайт предварительного голосования через Госуслуги.

Сами же выборы в Заксобрание Красноярского края, как и выборы в Госдуму РФ, состоятся в Единый день голосования 19 сентября.