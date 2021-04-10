Фракция ЛДПР в Заксобрании осталась без лидера
Алексей Кулеш, депутат ЗС Красноярского края, вице-спикер, председатель комитета по строительству и ЖКХ, объявил о выходе из партии ЛДПР, работе в которой отдал много лет.
О своем решении депутат сообщил на странице в facebook. Кулеш пишет, что отдал работе в ЛДПР 17 лет и сделал отделение в Железногорске лучшим в крае.
Это была эпоха наивного романтизма, когда казалось, что сумма наших усилий неминуемо приведет страну к светлому и богатому будущему».
Г-н Кулеш считает, что с тех пор многое изменилось — и страна, и партия — эпоха романтизма в жизни политика сменилась на «полную ясность».
Вот и прожили мы больше половины.
Как сказал мне старый раб перед таверной:
«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный», — цитирует г-н Кулеш стихи Иосифа Бродского.
Депутат ЗС пообещал изложить позже свое видение «состояния партийной системы и роли партий в политической жизни общества».
Революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами мерзавцы и негодяи», — закончил он свой пост еще одной цитатой.