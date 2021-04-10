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Фракция ЛДПР в Заксобрании осталась без лидера

Алексей Кулеш, депутат ЗС Красноярского края, вице-спикер, председатель комитета по строительству и ЖКХ
Алексей Кулеш, депутат ЗС Красноярского края, вице-спикер, председатель комитета по строительству и ЖКХ. Иллюстрация: youtube.com

Алексей Кулеш, депутат ЗС Красноярского края, вице-спикер, председатель комитета по строительству и ЖКХ, объявил о выходе из партии ЛДПР, работе в которой отдал много лет.

#НОВОСТИ

О своем решении депутат сообщил на странице в facebook. Кулеш пишет, что отдал работе в ЛДПР 17 лет и сделал отделение в Железногорске лучшим в крае.

Это была эпоха наивного романтизма, когда казалось, что сумма наших усилий неминуемо приведет страну к светлому и богатому будущему».

Г-н Кулеш считает, что с тех пор многое изменилось — и страна, и партия — эпоха романтизма в жизни политика сменилась на «полную ясность».

Вот и прожили мы больше половины.
Как сказал мне старый раб перед таверной:
«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный», — цитирует г-н Кулеш стихи Иосифа Бродского.

Депутат ЗС пообещал изложить позже свое видение «состояния партийной системы и роли партий в политической жизни общества».

Революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами мерзавцы и негодяи», — закончил он свой пост еще одной цитатой.

 

Автор: Петр Савельев
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