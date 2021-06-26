Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.06
72,16
86,19
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

КПРФ и ЛДПР утвердили списки кандидатов на выборы в Госдуму от регионов Сибири

КПРФ и ЛДПР утвердили списки кандидатов на выборы в Госдуму от регионов Сибири
Иллюстрация: vesti-sudak.ru

Выборы пройдут 19 сентября 2021 года. В новый восьмой созыв сроком на пять лет изберутся 450 народных избранников.

#НОВОСТИ

ЛДПР

Красноярский край возглавил Сергей Натаров, депутат Госдумы, на втором месте — Ярослав Хаврон, депутат Верховного Совета Хакасии, на третьем — Александр Глисков, руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Красноярского края.

Территориальную группу, в которую входят Республики Тыва и Хакасия, Кемеровская и Томская области возглавил Алексей Диденко, депутат Госдумы. Вторым в списке стал Кирилл Правдин, депутат Заксобрания Кемеровской области, третьим — Михаил Молчанов, лидер хакасской фракции ЛДПР.

На первом месте по Республике Алтай и Алтайскому краю — Елена Строкова, депутат Госдумы, на втором Максим Крайн, экс-лидер ЛДПР в Алтайском крае.

КПРФ

Республику Хакасия, Красноярский край и Томскую область возглавил Иван Бабич. За ним расположился Валентин Коновалов, губернатор Хакасии, первый секретарь рескома. На третьем Наталья Барышникова, лидер томских коммунистов. Григорий Назаренко, второй секретарь хакасского рескома — на пятом месте.

Территориальную группу, включающую в себя Алтайский край, Республику Алтай и Тыва, возглавила Мария Прусакова, лидер коммунистов в Алтайском крае, на втором месте Мария Глазкова — жена лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина, на третьем — Аржан Бакрасов, депутат райсовет Усть-Канского района Республики Алтай. Четвертое место занял Роман Томоев, лидер тувинских коммунистов.

Территориальную группу по Иркутской, Магаданской области и Якутии возглавил Сергей Левченко, бывший иркутский губернатор. Вторым номером стал Виктор Губарев, первый секретарь Якутского рескома КПРФ и зампредседателя Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Следующие три участника регионального списка — члены иркутского обкома КПРФ. Инга Егорова, представитель Магаданской области — на шестом месте в списке.

Виктор Соболев, член ЦК КПРФ, председатель общественного движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки», возглавил Томск и Тюменскую области. На втором — Андрей Алехин, первый секретарь Омского обкома, руководитель фракции КПРФ в Заксобрании области. На третьем — Олег Смолин, депутат шести созывов Госдумы.

Объединенную группу по Новосибирской и Кемеровской области возглавил Анатолий Локоть, мэр Новосибирска, первый секретарь обкома. На втором — Ренат Сулейманов, второй секретарь обкома, на третьем — Екатерина Грунтовая, депутат Заксобрания Кемеровской области. Вера Ганзя отказалась от участия в кампании.

Выборы в нижнюю палату Федерального собрания пройдут 19 сентября 2021 года. В новый созыв сроком на пять лет изберутся 450 депутатов. Половина из них — по партспискам, еще половина — по одномандатным округам.

По теме

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Анатолию Быкову срезали налоговые долгиАнатолию Быкову срезали налоговые долги
  • Бывшая жена Дерипаски продает свою долю в En+ арабскому фондуБывшая жена Дерипаски продает свою долю в En+ арабскому фонду
  • Красноярский производитель удвоит производство матрасов за 0,9 млрд рублейКрасноярский производитель удвоит производство матрасов за 0,9 млрд рублей
  • Главврач краевой больницы Егор Корчагин попросил медиков поставить прививкиГлавврач краевой больницы Егор Корчагин попросил медиков поставить прививки
  • В Красноярске построят самую длинную лестницу в РоссииВ Красноярске построят самую длинную лестницу в России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.