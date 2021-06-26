КПРФ и ЛДПР утвердили списки кандидатов на выборы в Госдуму от регионов Сибири
Выборы пройдут 19 сентября 2021 года. В новый восьмой созыв сроком на пять лет изберутся 450 народных избранников.
ЛДПР
Красноярский край возглавил Сергей Натаров, депутат Госдумы, на втором месте — Ярослав Хаврон, депутат Верховного Совета Хакасии, на третьем — Александр Глисков, руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Красноярского края.
Территориальную группу, в которую входят Республики Тыва и Хакасия, Кемеровская и Томская области возглавил Алексей Диденко, депутат Госдумы. Вторым в списке стал Кирилл Правдин, депутат Заксобрания Кемеровской области, третьим — Михаил Молчанов, лидер хакасской фракции ЛДПР.
На первом месте по Республике Алтай и Алтайскому краю — Елена Строкова, депутат Госдумы, на втором Максим Крайн, экс-лидер ЛДПР в Алтайском крае.
КПРФ
Республику Хакасия, Красноярский край и Томскую область возглавил Иван Бабич. За ним расположился Валентин Коновалов, губернатор Хакасии, первый секретарь рескома. На третьем Наталья Барышникова, лидер томских коммунистов. Григорий Назаренко, второй секретарь хакасского рескома — на пятом месте.
Территориальную группу по Иркутской, Магаданской области и Якутии возглавил Сергей Левченко, бывший иркутский губернатор. Вторым номером стал Виктор Губарев, первый секретарь Якутского рескома КПРФ и зампредседателя Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Следующие три участника регионального списка — члены иркутского обкома КПРФ. Инга Егорова, представитель Магаданской области — на шестом месте в списке.
Виктор Соболев, член ЦК КПРФ, председатель общественного движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки», возглавил Томск и Тюменскую области. На втором — Андрей Алехин, первый секретарь Омского обкома, руководитель фракции КПРФ в Заксобрании области. На третьем — Олег Смолин, депутат шести созывов Госдумы.
Объединенную группу по Новосибирской и Кемеровской области возглавил Анатолий Локоть, мэр Новосибирска, первый секретарь обкома. На втором — Ренат Сулейманов, второй секретарь обкома, на третьем — Екатерина Грунтовая, депутат Заксобрания Кемеровской области. Вера Ганзя отказалась от участия в кампании.
Выборы в нижнюю палату Федерального собрания пройдут 19 сентября 2021 года. В новый созыв сроком на пять лет изберутся 450 депутатов. Половина из них — по партспискам, еще половина — по одномандатным округам.
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