Анатолий Вассерман самовыдвинется в Госдуму
«Знаток» и телеведущий Анатолий Вассерман сообщил, что намерен баллотироваться в качестве самовыдвиженца по избирательному округу №205 города Москвы.
«На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово неточное. Меня выдвигаете вы, жители округа. Если доверите мне дважды — подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах — мы вместе много сделаем», — отметил эрудит.
Вассерман планирует заняться вопросами здравоохранения, строительством метро Гольяново, развитием стадионов «Крылья Советов» и «Локомотив» и сохранением Преображенского рынка.
Впервые г-н Вассерман заявил о намерении баллотироваться в Госдуму в начале марта. Тогда эрудит отмечал, что пока не выбрал партию, которую будет представлять. Он не исключил, что может пойти на выборы в качестве самовыдвиженца.
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