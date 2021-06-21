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Анатолий Вассерман самовыдвинется в Госдуму

Анатолий Вассерман самовыдвинется в Госдуму
Иллюстрация: topdaynews.ru

«Знаток» и телеведущий Анатолий Вассерман сообщил, что намерен баллотироваться в качестве самовыдвиженца по избирательному округу №205 города Москвы.

#НОВОСТИ

«На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово неточное. Меня выдвигаете вы, жители округа. Если доверите мне дважды — подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах — мы вместе много сделаем», — отметил эрудит.

Вассерман планирует заняться вопросами здравоохранения, строительством метро Гольяново, развитием стадионов «Крылья Советов» и «Локомотив» и сохранением Преображенского рынка.

Впервые г-н Вассерман заявил о намерении баллотироваться в Госдуму в начале марта. Тогда эрудит отмечал, что пока не выбрал партию, которую будет представлять. Он не исключил, что может пойти на выборы в качестве самовыдвиженца.

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Автор: Петр Савельев
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