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Хакасия вошла в антирейтинг по сокращению рабочих мест

Хакасия вошла в антирейтинг по сокращению рабочих мест
Иллюстрация: architectureguru.ru

Республика Хакасия вошла в список из двух регионов страны, где число работающего населения за последние три года снизилось более чем на 10%.

#НОВОСТИ

Наибольшая потеря рабочих мест наблюдается в последние три года в Республике Северная Осетия – Алания (–18,4%), также большое снижение числа работающих в Республике Хакасия (–10,9%) – это единственные два региона, в которых за три года число занятых рабочих мест снизилось более чем на 10%», — приводят РИА Новости итоги своего исследования.

Эксперты, опрошенные изданием, предполагают некоторый рост спроса на рабочие места после окончания пандемии, однако радикально ситуация не изменится.

Отрицательные демографические процессы, наблюдаемые почти повсеместно в России, будут способствовать продолжению тенденции сокращения численности рабочей силы», — считают эксперты.

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Автор: Петр Савельев
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