Хакасия вошла в антирейтинг по сокращению рабочих мест

Республика Хакасия вошла в список из двух регионов страны, где число работающего населения за последние три года снизилось более чем на 10%.

Наибольшая потеря рабочих мест наблюдается в последние три года в Республике Северная Осетия – Алания (–18,4%), также большое снижение числа работающих в Республике Хакасия (–10,9%) – это единственные два региона, в которых за три года число занятых рабочих мест снизилось более чем на 10%», — приводят РИА Новости итоги своего исследования.

Эксперты, опрошенные изданием, предполагают некоторый рост спроса на рабочие места после окончания пандемии, однако радикально ситуация не изменится.

Отрицательные демографические процессы, наблюдаемые почти повсеместно в России, будут способствовать продолжению тенденции сокращения численности рабочей силы», — считают эксперты.

По теме

Красноярские единороссы в Госдуме поддержали закон о цензуре

Госдума в первом чтении согласовала поправки в «Закон об информации», дающие возможность досудебного удаления из интернета «недостоверной или порочащей чести информации» и блокировке ресурсов.

Новости ДК Красноярск

Красноярский край попал в антилидеры по загрязнению воздуха

Вместе с ним в первой семерке по итогу 2020 года оказались еще два региона Сибирского федерального округа. Однако до абсолютного лидера им, даже вместе взятым, далеко.

Новости ДК Красноярск

Красноярский край попал в число антилидеров по убыткам бизнеса

Регион вошел в пятерку территорий страны с самыми большими убытками компаний и с самым мощным их ростом. По Сибири же он и вовсе на первом месте по этим показателям.