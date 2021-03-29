Красноярский край попал в число антилидеров по убыткам бизнеса

Регион вошел в пятерку территорий страны с самыми большими убытками компаний и с самым мощным их ростом. По Сибири же он и вовсе на первом месте по этим показателям.

Убытки предприятий Красноярского края в 2020 году составили 242,2 млрд рублей. Это в 6,3 раза больше, чем в 2019-м. Такую информацию пару недель назад опубликовал Красноярскстат. По данным аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза», проранжировавшей регионы РФ по этим показателям, это (и общий объем, и степень прироста) пятый результат в стране и в Сибири.

В СФО ближайшим соседом края являются Кемеровская область, (по уровню убытков) и Хакасия (по степени их увеличения): предприятия Кузбасса потеряли 143,4 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее; а убытки хакасского бизнеса выросли в 4,69 раза — до 6,9 млрд рублей.

По стране, самые большие потери бизнеса зафиксированы в Москве — 2,2 трлн рублей, что составляет 41,7% от всех убытков российского бизнеса. И примерно из них половина — около 1 трлн рублей — пришлась на сферу торговли. Самый же выраженный рост убытков при этом отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе (в 62,5 раза). Эксперты «ФинЭкспертизы» связывают такое увеличение с ситуацией в нефтедобывающей отрасли, которая «испытала в 2020 году сильнейший шок в связи с кризисом на топливных рынках». Примечательно, что именно в этой отрасли в регионе выплачивались самые большие средние зарплаты в этом году, что позволило ему стать третьим по этому показателю среди территорий РФ.