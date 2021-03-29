В Красноярском крае самые высокие зарплаты в Сибири

В первую десятку по стране регион, правда, не попал, отстав от последней территории в ней примерно на 14%. Лидер же рейтинга опередил край почти четырехкратно. И это не Москва.

Больше всего в Красноярском крае в 2020 году зарабатывали в добывающей промышленности — средняя зарплата здесь составляла 104 тысячи рублей. Такую информацию опубликовало агентство «РИА Рейтинг».

Судя по приведенным данным, это самый высокий показатель в Сибири. Дальше идут Иркутская и Томская области — 96 тысяч (добывающая отрасль) и 94 тысячи рублей (добыча нефти и газа) соответственно. Самые же низкие максимальные доходы по СФО — у госслужащих в Республике Алтай (47 тысяч рублей).

По России же наибольшие средние зарплаты в 2020 году были в сегменте добычи нефти и газа на Сахалине — 384 тысячи рублей. На втором месте Москва — 187 тысяч (финансовые услуги). На третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (174 тысячи, нефте- и газодобыча). Красноярский край же находится на 13 месте.

Самые же низкие максимальные доходы по стране в Псковской области, Калмыкии и Мордовии — по 38 тысяч рублей. Причем, в первых двух регионах столько получают госслужащие, а в третьем — работники отрасли транспортного и военного машиностроения.