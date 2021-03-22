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В Красноярском крае за год доля убыточных предприятий выросла вдвое

В Красноярском крае за год доля убыточных предприятий выросла вдвое
Иллюстрация: pixabay.com

Возросшую прибыль региональных компаний по итогу года полностью съели шестикратно увеличившиеся убытки. Это однако не помешало организациям сократить просрочку по кредитам.

#НОВОСТИ
По итогу 2020 года красноярские компании совместно заработали примерно 1,29 трлн рублей, что на 14% меньше, чем годом ранее. Их убытки при этом выросли в 6,3 раза и составили 242,2 млрд рублей. У результате сальдированный финансовый результат (прибыл минус убыток) оказался на уровне 1,044 трлн рублей. Это на 4,3% меньше, чем в 2019-м. Такие данные опубликовал Красноярскстат.
 
По представленной информации, доля убыточных компаний в Красноярском крае выросла с 13,3% в 2019 году до 28,2% в 2020-м. Наибольшие убытки показали предприятия сегмента «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 160,3 млрд рублей, тогда как годом ранее «лидировало» строительство — с 7,8 млрд рублей (в 2020-м убытки отрасли составили 6,2 млрд).
 
Увеличились и долги предприятий края. Так, кредиторка выросла с 850 млрд рублей до 912 млрд, а дебиторка — с 1 млрд рублей до 1,2 млрд (год к году). А вот просрочка по кредитам, пусть незначительно, но снизилась с 33,1 млрд рублей в 2019 году до 32,9 млрд в 2020-м. Просроченная дебиторка же наоборот — прибавила 1,3 млрд рублей и составила 48,5 млрд.
 
Общая кредиторская задолженность по итогу года составила 912,3 млрд рублей (+7,3%), а дебиторская — 1,22 трлн (+21,5%).
 
Напомним, что, по данным Центробанка, закредитованность малого и среднего бизнес в Красноярском крае за 2020 год выросла на 32% — до 99 млрд рублей.
Автор: Евгений Волошинский
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