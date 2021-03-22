В Красноярском крае за год доля убыточных предприятий выросла вдвое

Возросшую прибыль региональных компаний по итогу года полностью съели шестикратно увеличившиеся убытки. Это однако не помешало организациям сократить просрочку по кредитам.

По итогу 2020 года красноярские компании совместно заработали примерно 1,29 трлн рублей, что на 14% меньше, чем годом ранее. Их убытки при этом выросли в 6,3 раза и составили 242,2 млрд рублей. У результате сальдированный финансовый результат (прибыл минус убыток) оказался на уровне 1,044 трлн рублей. Это на 4,3% меньше, чем в 2019-м. Такие данные опубликовал Красноярскстат.

По представленной информации, доля убыточных компаний в Красноярском крае выросла с 13,3% в 2019 году до 28,2% в 2020-м. Наибольшие убытки показали предприятия сегмента «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 160,3 млрд рублей, тогда как годом ранее «лидировало» строительство — с 7,8 млрд рублей (в 2020-м убытки отрасли составили 6,2 млрд).

Увеличились и долги предприятий края. Так, кредиторка выросла с 850 млрд рублей до 912 млрд, а дебиторка — с 1 млрд рублей до 1,2 млрд (год к году). А вот просрочка по кредитам, пусть незначительно, но снизилась с 33,1 млрд рублей в 2019 году до 32,9 млрд в 2020-м. Просроченная дебиторка же наоборот — прибавила 1,3 млрд рублей и составила 48,5 млрд.

Общая кредиторская задолженность по итогу года составила 912,3 млрд рублей (+7,3%), а дебиторская — 1,22 трлн (+21,5%).