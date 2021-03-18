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Закредитованность предпринимателей Красноярского края выросла почти на треть

Закредитованность предпринимателей Красноярского края выросла почти на треть
Иллюстрация: pixabay.com

За прошедший год они набрали кредитов на сумму немногим меньшую, чем полторы сотни миллиардов рублей. Доля же проблемной задолженности снизилась. В том числе и за счет реструктуризации старых займов.

#НОВОСТИ
За 2020 год представители малого и среднего бизнеса Красноярского края получили 139 млрд рублей. Это на 6 млрд больше, чем в 2019-м. Об этом рассказали в красноярском отделении Банка России. Из этого объема 9,5 млрд рублей получены по льготным программам кредитования, субсидируемым государством.
 
В результате суммарный кредитный портфель субъектов МСБ в итогу года составил 99 млрд рублей, что на 32% больше, чем годом ранее. Доля же задолженности, обслуживаемой несвоевременно, сократилась с 15% до 12%.
 
В Центробанке такой рост кредитного портфеля не связывают с активным потреблением предпринимателями стандартных кредитных продуктов.
Статистический рост в большей степени обусловлен тем, что бизнес в прошлом году использовал льготное кредитование по государственным программам, а также реструктурировал свою задолженность по ранее полученным кредитам в части сроков погашения», — говорит управляющий красноярским отделением ЦБ Сергей Журавлев.
Автор: Евгений Волошинский
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