Закредитованность предпринимателей Красноярского края выросла почти на треть

За прошедший год они набрали кредитов на сумму немногим меньшую, чем полторы сотни миллиардов рублей. Доля же проблемной задолженности снизилась. В том числе и за счет реструктуризации старых займов.

За 2020 год представители малого и среднего бизнеса Красноярского края получили 139 млрд рублей. Это на 6 млрд больше, чем в 2019-м. Об этом рассказали в красноярском отделении Банка России. Из этого объема 9,5 млрд рублей получены по льготным программам кредитования, субсидируемым государством.

В результате суммарный кредитный портфель субъектов МСБ в итогу года составил 99 млрд рублей, что на 32% больше, чем годом ранее. Доля же задолженности, обслуживаемой несвоевременно, сократилась с 15% до 12%.

В Центробанке такой рост кредитного портфеля не связывают с активным потреблением предпринимателями стандартных кредитных продуктов.