Красноярские единороссы в Госдуме поддержали закон о цензуре

Госдума в первом чтении согласовала поправки в «Закон об информации», дающие возможность досудебного удаления из интернета «недостоверной или порочащей чести информации» и блокировке ресурсов.

Это уже второе ужесточение правил размещения информации за последний месяц. Сначала появился подзаконный акт «о временной блокировке незаконной предвыборной агитации в интернете по просьбе избиркомов». Однако, если этот закон несет только временные ограничения, поскольку действует только во время официальной избирательной кампании — то свежие поправки в «Закон об информации» имеют ресурс гораздо более масштабный.

После некоторого обсуждения, прошло голосование — «за» выступил лишь один представитель оппозиции — председатель «Родины» Александр Журавлев. ИА «Тайга.инфо» приводит список «единоросов» от Красноярского края, отдавших голоса в поддержку поправок:

Артур Чилингаров — не голосовал.

Хакасия

Надежда Максимова — «За».

Тува

Мерген Ооржак — «За».