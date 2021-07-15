ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ готова возглавить левый фронт в Красноярском крае

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ выдвинула кандидатов в депутаты Законодательного собрания Красноярского края и заявила о намерении занять лидерскую позицию среди партий левого фронта в регионе.

Выдвижение кандидатов состоялась во время конференции Красноярского регионального отделения ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ, прошедшей 14 июля в Красноярске. Были утверждены списки по округам и принята предвыборная программа. Открыл работу конференции руководитель регионального отделения Михаил ОРДА:

В настоящий момент мы входим в активную фазу выборов. Красноярский край — опорный регион Сибири, самый большой, экономически и политически активный. Учитывая тот факт, что в Красноярском крае идут выборы как в Госдуму, так и в Законодательное собрание, региональное отделение ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ сконцентрировало ресурсы именно на красноярской кампании».

Михаио ОРДА отметил, что Красноярский край также является важной территорией для ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ в масштабах страны:

Важность региона была отмечена рабочим визитом федерального лидера партии Владимира Ворожцова. Он встречался с активистами партии, представил программу, было много интервью в СМИ. Вместе с представителями Союза ветеранов Афганистана Владимир Петрович возложил цветы на Мемориал воинам-интернационалистам».

По словам заместителя руководителя регионального отделения Геннадия ТОРГУНАКОВА, ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в крае активно развивается:

Мы принимаем новых членов партии, вокруг реготделения сформирована крепкая команда активистов. К нам пришли опытные политики, яркие, узнаваемые общественники, неравнодушные жители края».

Возглавил список «ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ» на выборах депутатов в региональное Законодательное Собрание Михаил ОРДА. Помимо него в общерегиональную часть списка вошли Геннадий ТОРГУНАКОВ и Сергей Бученик, лидер молодежного крыла партии.

Обращаясь к участникам конференции Михаил ОРДА подчеркнул, что ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в Красноярском крае нацелена на высокие результаты по итогам кампании. В частности, «пенсионеры» считают, что могут занять лидирующую позицию на «левом фронте».

Партии левого блока из-за внутрипартийных «разборок» и многолетних невыполнимых обещаний теряют авторитет среди населения. На этом фоне ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ приобретает хорошие шансы», — заявил ОРДА.

Среди основных конкурентных преимуществ «пенсионеров» спикер назвал отсутствие отрицательного бэкграунда партии, понятную и близкую людям программу действий и крепкую команду с жизненным и политическим опытом.

Мы строим кампанию по принципу близости к людям и аккумуляции представителей разных сообществ вокруг решения насущных проблем региона. Кандидаты общаются с жителями своих округов и уже в ходе предвыборной кампании помогают в решении их насущных проблем. Также мы на регулярной основе проводим наши, региональные круглые столы в формате «Совет мудрецов», где собираем экспертов по важным проблемам и совместно вырабатываем дорожные карты конкретных действий и мероприятий. В целом население региона позитивно реагирует на активность ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ», — сказал Михаил ОРДА.

Также перед участниками конференции выступила народный депутат Марина ЯКУБЕНКО.

Мне близки ценности ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ, которые базируются на уважении к старшему поколению, заботе о людях и социальной справедливости. Мои личные направления в работе связаны с теми острыми проблемами, которые я решаю на протяжении нескольких лет работы в районном совете Березовского района. Это несанкционированные свалки, которые превращают пригород Красноярска в мусорный отстойник, незаконная, преступная вырубка леса, коррупция на местах и бюрократические препоны, которые мешают простым людям решать их проблемы без проволочек», — отметила Марина ЯКУБЕНКО.

Добавим, по оценкам политаналитиков в этом году «пенсионеры» могут получить места в Госдуме, пробив порог в 5% по стране. В крае же партийцы планируют набрать 12% голосов избирателей и получить 3 места в Заксобрании края.

Напомним, выборы депутатов Законодательного собрания Красноярского края пройдут 19 сентября 2021 года.