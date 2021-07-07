Ряды КПРФ проредили в Красноярском крае

На днях состоялось очередное заседание Избиркома края, где члены комиссии рассмотрели список из 111 кандидатов в депутаты Заксобрания от КПРФ.

Пять кандидатов из списка были исключены в связи с отсутствием документов, а оставшийся список из 106 человек был заверен в соответствии с законодательством.

Из списка выпали

Ткачев Сергей Семенович (№ 4, Ленинская региональная группа № 1); Кураченко Сергей Иванович (№ 4, Емельяновская региональная группа № 10); Сорокин Игорь Васильевич (№ 2, Назаровская региональная группа № 12); Гиль Анатолий Анатольевич (№ 4, Балахтинская региональная группа № 13); Поволоцкий Петр Владимирович (№ 5, Кежемская региональная группа № 19).

Первая тройка общекраевого списка

1. Новак Андрей Петрович, депутат ЗС края, первый секретарь Комитета реготделения КПРФ.

2. Бойченко Александр Владимирович, депутат ЗС края, гендиректор ООО Агрофирма «Учумская», имелась судимость: ст. 44 «Условное осуждение», ч. 2 ст. 206 «Хулиганство» УК РСФСР.

3. Метцлер Андрей Владимирович, гендиректор аэропорта «Емельяново».

По поводу г-на Мецлера имеется большой вопрос — ранее в деятельности КПРФ он не участвовал и даже членом партии не является, но при этом сразу попал в основную тройку.

Одномандатники

Кроме того, Избирком заверил краевой список из 24 кандидатов в ЗС края, выдвинутых избирательным объединением КРО ПП КПРФ по одномандатным (двухмандатным) округам.

Ленинский одномандатный избирательный округ № 1

1. Прохоров Андрей Юрьевич, 1966 года, Красноярск.

Кировский одномандатный избирательный округ № 2

2. Давыдов Андрей Алексеевич, 1985 года, Красноярск.

Свердловский одномандатный избирательный округ № 3

3. Судаков Александр Владимирович, 1957 года, Красноярск.

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 4

4. Гринев Игорь Павлович, 1971 года, Красноярск.

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5

5. Хаджегуров Сергей Александрович, 1969 года, Уярский район, пос. Балай.

Солнечный одномандатный избирательный округ № 6

6. Ермаков Василий Анатольевич, 1989 года, ЗАТО Зеленогорск.

Советский одномандатный избирательный округ № 7

7. Ульянов Олег Олегович, 1993 года, Красноярск.

Железногорский одномандатный избирательный округ № 8

8. Токарев Олег Васильевич, 1980 года, ЗАТО Железногорск.

Манский одномандатный избирательный округ № 9

9. Саттаров Николай Степанович, 1989 года, Дивногорск.

Емельяновский одномандатный избирательный округ № 10

10. Родикова Елена Сергеевна, 1985 года, Красноярск.

Ачинский одномандатный избирательный округ № 11

11. Цариков Роман Валерьевич, 1979 года, Ачинск.

Назаровский одномандатный избирательный округ № 12

12. Исаев Валерий Андреевич, 1950 года, Назаровский район, п. Степной.

Балахтинский одномандатный избирательный округ № 13

13. Мельниченко Борис Владимирович, 1962 года, Ужурский район, д. Терехта.

Краснотуранский одномандатный избирательный округ № 14

14. Нечаев Василий Семенович, 1951 года, Красноярск.

Курагинский одномандатный избирательный округ № 15

15. Вахтель Владимир Генрихович, 1984 года, Емельяновский район, п. Солонцы.

Рыбинский одномандатный избирательный округ № 16

16. Слонов Алексей Павлович, 1970 года, ЗАТО Зеленогорск.

Канский одномандатный избирательный округ № 17

17. Токов Сергей Вячеславович, 1986 года, Канск.

Уярский одномандатный избирательный округ № 18

18. Рейнгардт Владимир Гарольдович, 1957 года, Красноярск.

Кежемский одномандатный избирательный округ № 19

19. Алексеенко Нина Николаевна, 1958 года, Богучанский район, с. Богучаны.

Лесосибирский одномандатный избирательный округ № 20

20. Тимук Павел Федорович, 1965 года, Лесосибирск.

Норильский одномандатный избирательный округ № 21

21. Пожиганов Александр Дмитриевич, 1994 года, Норильск.

Талнахский одномандатный избирательный округ № 22

22. Бобровников Владимир Викторович, 1972 года, Норильск.

Таймырский двухмандатный избирательный округ № 23

23. Голубев Сергей Владимирович, 1960 года, Красноярск.

Эвенкийский двухмандатный избирательный округ № 24

24. Шаповалов Анатолий Петрович, 1965 года, Березовский район, пос. Ермолаевский Затон.

Избирком края зарегистрировал уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам и разрешил открыть специальный избирательный счет.

Итого

Политаналитики говорят, что реггруппы выглядят не менее странно — в них также появились люди, которые ранее не только не имели отношения к компартии, но и нажили капиталы за счет эксплуатации сограждан.

Подобные решения руководства реготделения КПРФ вызвали волну недовольства в партийных ячейках, что в итоге будет влиять на сторонников. Не исключено, что многие из них 19 сентября 2021 года предпочтут отдать свои голоса за любую другую политическую партию, не запачканную связями с властью.

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