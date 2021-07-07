Ряды КПРФ проредили в Красноярском крае
На днях состоялось очередное заседание Избиркома края, где члены комиссии рассмотрели список из 111 кандидатов в депутаты Заксобрания от КПРФ.
Пять кандидатов из списка были исключены в связи с отсутствием документов, а оставшийся список из 106 человек был заверен в соответствии с законодательством.
Из списка выпали
- Ткачев Сергей Семенович (№ 4, Ленинская региональная группа № 1);
- Кураченко Сергей Иванович (№ 4, Емельяновская региональная группа № 10);
- Сорокин Игорь Васильевич (№ 2, Назаровская региональная группа № 12);
- Гиль Анатолий Анатольевич (№ 4, Балахтинская региональная группа № 13);
- Поволоцкий Петр Владимирович (№ 5, Кежемская региональная группа № 19).
Первая тройка общекраевого списка
1. Новак Андрей Петрович, депутат ЗС края, первый секретарь Комитета реготделения КПРФ.
2. Бойченко Александр Владимирович, депутат ЗС края, гендиректор ООО Агрофирма «Учумская», имелась судимость: ст. 44 «Условное осуждение», ч. 2 ст. 206 «Хулиганство» УК РСФСР.
3. Метцлер Андрей Владимирович, гендиректор аэропорта «Емельяново».
По поводу г-на Мецлера имеется большой вопрос — ранее в деятельности КПРФ он не участвовал и даже членом партии не является, но при этом сразу попал в основную тройку.
Одномандатники
Кроме того, Избирком заверил краевой список из 24 кандидатов в ЗС края, выдвинутых избирательным объединением КРО ПП КПРФ по одномандатным (двухмандатным) округам.
Ленинский одномандатный избирательный округ № 1
1. Прохоров Андрей Юрьевич, 1966 года, Красноярск.
Кировский одномандатный избирательный округ № 2
2. Давыдов Андрей Алексеевич, 1985 года, Красноярск.
Свердловский одномандатный избирательный округ № 3
3. Судаков Александр Владимирович, 1957 года, Красноярск.
Октябрьский одномандатный избирательный округ № 4
4. Гринев Игорь Павлович, 1971 года, Красноярск.
Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5
5. Хаджегуров Сергей Александрович, 1969 года, Уярский район, пос. Балай.
Солнечный одномандатный избирательный округ № 6
6. Ермаков Василий Анатольевич, 1989 года, ЗАТО Зеленогорск.
Советский одномандатный избирательный округ № 7
7. Ульянов Олег Олегович, 1993 года, Красноярск.
Железногорский одномандатный избирательный округ № 8
8. Токарев Олег Васильевич, 1980 года, ЗАТО Железногорск.
Манский одномандатный избирательный округ № 9
9. Саттаров Николай Степанович, 1989 года, Дивногорск.
Емельяновский одномандатный избирательный округ № 10
10. Родикова Елена Сергеевна, 1985 года, Красноярск.
Ачинский одномандатный избирательный округ № 11
11. Цариков Роман Валерьевич, 1979 года, Ачинск.
Назаровский одномандатный избирательный округ № 12
12. Исаев Валерий Андреевич, 1950 года, Назаровский район, п. Степной.
Балахтинский одномандатный избирательный округ № 13
13. Мельниченко Борис Владимирович, 1962 года, Ужурский район, д. Терехта.
Краснотуранский одномандатный избирательный округ № 14
14. Нечаев Василий Семенович, 1951 года, Красноярск.
Курагинский одномандатный избирательный округ № 15
15. Вахтель Владимир Генрихович, 1984 года, Емельяновский район, п. Солонцы.
Рыбинский одномандатный избирательный округ № 16
16. Слонов Алексей Павлович, 1970 года, ЗАТО Зеленогорск.
Канский одномандатный избирательный округ № 17
17. Токов Сергей Вячеславович, 1986 года, Канск.
Уярский одномандатный избирательный округ № 18
18. Рейнгардт Владимир Гарольдович, 1957 года, Красноярск.
Кежемский одномандатный избирательный округ № 19
19. Алексеенко Нина Николаевна, 1958 года, Богучанский район, с. Богучаны.
Лесосибирский одномандатный избирательный округ № 20
20. Тимук Павел Федорович, 1965 года, Лесосибирск.
Норильский одномандатный избирательный округ № 21
21. Пожиганов Александр Дмитриевич, 1994 года, Норильск.
Талнахский одномандатный избирательный округ № 22
22. Бобровников Владимир Викторович, 1972 года, Норильск.
Таймырский двухмандатный избирательный округ № 23
23. Голубев Сергей Владимирович, 1960 года, Красноярск.
Эвенкийский двухмандатный избирательный округ № 24
24. Шаповалов Анатолий Петрович, 1965 года, Березовский район, пос. Ермолаевский Затон.
Избирком края зарегистрировал уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам и разрешил открыть специальный избирательный счет.
Итого
Политаналитики говорят, что реггруппы выглядят не менее странно — в них также появились люди, которые ранее не только не имели отношения к компартии, но и нажили капиталы за счет эксплуатации сограждан.
Подобные решения руководства реготделения КПРФ вызвали волну недовольства в партийных ячейках, что в итоге будет влиять на сторонников. Не исключено, что многие из них 19 сентября 2021 года предпочтут отдать свои голоса за любую другую политическую партию, не запачканную связями с властью.
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