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Россияне подписываются под петицией дать Мэрилину Мэнсону гражданство РФ и жилье в Бийске

Россияне подписываются под петицией дать Мэрилину Мэнсону гражданство РФ и жилье в Бийске
Иллюстрация: коллаж ДК

Петиция с такой просьбой появилась на сайте change.org. Автор обращения просит президента России Владимира Путина предоставить американскому музыканту политическое убежище.

#НОВОСТИ

В конце июня стало известно, что в отношении Мэрилина Мэнсона возбуждено уголовное дело о нападении на видеооператора, музыканту грозит штраф и год тюрьмы. Автор петиции полагает, что против Брайана Хью Уорнера (настоящее имя певца) развернута антикампания, дискредитирующая его заслуги в искусстве. И что в США, где набирает обороты так называемая «культура отмены», будет нарушено право на справедливый суд.

В петиции также просят правительство Алтайского края рассмотреть возможность предоставить жилплощадь в Бийске.

Считаем, что данный шаг не только позволит укрепить заслуженное Бийском звание города, в котором приоритетом является соблюдение прав человека, но и послужит дополнительным стимулом в развитии культурной жизни региона, что также сделает его еще более привлекательным для внешних инвестиций», - отмечено в обращении.

Напомним, примеры получения российского гражданского и жилья иностранными звездами уже есть. Так, в 2013 году Жерар Депардье получил не только «красный» паспорт, но и квартиры в Саранске и Грозном.

Стивен Сигал стал гражданином России в 2016 году, а недавно вступил в ряды одной из политических партий, уже занимающих место в российском парламенте. Сам артист заявляет, что баллотироваться в Госдуму не будет, но уже разработал закон об ужесточении наказания за экологические преступления.

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон пошел дальше своего киноколлеги, и не только получил паспорт, но и избрался в городской совет подмосковного Красногорска, в политическом вираже успев сменить КПРФ на ЕР. Правда, сведений о депутатской деятельности Монсона нет.

Квартирой на Остоженке владеет итальянская кинозвезда Орнела Мути: она это сделала для того, чтобы ее новый муж Фабрис Керерве мог вести бизнес в России в комфортных условиях. Керерве имеет репутацию «гения лохотрона», его проекты связаны в основном с сетевым маркетингом и «впендюрингом» товара сомнительного качества за большие деньги. По состоянию на мар 2020 года разыскивался Федеральной налоговой службой за неуплату миллиона рублей.

 

 

Автор: Наталья Кобец
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