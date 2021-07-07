Россияне подписываются под петицией дать Мэрилину Мэнсону гражданство РФ и жилье в Бийске

Петиция с такой просьбой появилась на сайте change.org. Автор обращения просит президента России Владимира Путина предоставить американскому музыканту политическое убежище.

В конце июня стало известно, что в отношении Мэрилина Мэнсона возбуждено уголовное дело о нападении на видеооператора, музыканту грозит штраф и год тюрьмы. Автор петиции полагает, что против Брайана Хью Уорнера (настоящее имя певца) развернута антикампания, дискредитирующая его заслуги в искусстве. И что в США, где набирает обороты так называемая «культура отмены», будет нарушено право на справедливый суд.

В петиции также просят правительство Алтайского края рассмотреть возможность предоставить жилплощадь в Бийске.

Считаем, что данный шаг не только позволит укрепить заслуженное Бийском звание города, в котором приоритетом является соблюдение прав человека, но и послужит дополнительным стимулом в развитии культурной жизни региона, что также сделает его еще более привлекательным для внешних инвестиций», - отмечено в обращении.

Напомним, примеры получения российского гражданского и жилья иностранными звездами уже есть. Так, в 2013 году Жерар Депардье получил не только «красный» паспорт, но и квартиры в Саранске и Грозном.

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