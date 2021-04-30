Политики-миллионеры: тройка самых богатых депутатов ЗС

Краевые парламентарии традиционно отчитались о доходах за предыдущий, пандемийный год.

Несмотря на коронакризис в Заксобрании есть богатые люди. Впрочем, некоторая ротация все же произошла. Так, впервые на первом месте оказался депутат от КПРФ Александр Бойченко. За год ему удалось заработать 70 млн рублей против 28 млн в 2019 году.

За Бойченко с отрывом идет Артур Мкртчян — депутат от «Единой России». Его доход составил более 49 млн рублей.

На третьем месте Роман Гольдман. Он заработал 30 млн рублей, в два раза меньше, чем в 2019 году.