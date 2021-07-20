Сезон миграции: очередной депутат покинул ЛДПР

Денис Притуляк, депутат Заксобрания Красноярского края от ЛДПР, сдал партийный мандат и выдвинулся кандидатом от Демократической партии России (ДПР).

Г-н Притуляк вступил в конфликт после того, как руководство ЛДПР сняло его с Ачинского округа, отдав место бизнесмену из Красноярска.

Теперь уже бывший член ЛДПР считает, что в региональном отделении «желто-голубых» слишком откровенно ставят в приоритет не политическую, финансовую платформу кандидатов.

В ДПР г-н Притуляк возглавит общекраевой список в ЗС края, а также пойти одномандатным кандидатом по Уярскому округу. Партия имеет право выдвижения кандидатов без сбора подписей. Его кандидатуру утвердили, подача документов в Избирком состоялась 19 июля.

Напомним, что ранее ряды реготеделения ЛДПР покинули Алексей Кулеш, вице-спикер Заксобрания; Ирина Иванова и Наталья Мельникова, депутаты горсовета.

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