Губернатор Усс возглавит региональные списки партии власти
Выборы в Госдуму и Законодательное собрание Красноярского края пройдут в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Губернатор Александр Усс заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что собирается лично возглавить региональные списки «Единой России» на выборах в Госдуму и Законодательное собрание края, — об этом сообщает ТАСС.
Это будет зависеть от решения партии и от ряда политических особенностей кампании. Я готов», — цитирует ТАСС слова Александра Усса.
Напомним, что Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом «Росконгресс», проходил со 2 по 5 июня с темой: «Снова вместе. Экономика новой реальности». В этом году ПМЭФ-2021 проводился в очном формате с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.
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