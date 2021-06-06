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Губернатор Усс возглавит региональные списки партии власти

Губернатор Усс возглавит региональные списки партии власти
Иллюстрация: krskstate.ru

Выборы в Госдуму и Законодательное собрание Красноярского края пройдут в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.

#НОВОСТИ

Губернатор Александр Усс заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что собирается лично возглавить региональные списки «Единой России» на выборах в Госдуму и Законодательное собрание края, — об этом сообщает ТАСС.

Это будет зависеть от решения партии и от ряда политических особенностей кампании. Я готов», — цитирует ТАСС слова Александра Усса.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом «Росконгресс», проходил со 2 по 5 июня с темой: «Снова вместе. Экономика новой реальности». В этом году ПМЭФ-2021 проводился в очном формате с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

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Автор: Петр Савельев
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