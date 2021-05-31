Губернатор Усс предсказал туристический бум на севере края

Об этом он заявил на расширенном совещании по развитию физкультуры, спорта и туризма в арктических регионах, которое прошло в Норильске при участии министров правительства РФ.

По мнению губернатора Красноярского края Александра Усса, после реализации проектов в сфере туризма на севере края ожидается наплыв туристов.

Мы стоим на пороге туристического бума, речь идет иногда, может быть, и о небольших, но очень качественных проектах, - цитирует губернатора ТАСС.

Среди таких проектов – полеты на Северный полюс через Хатангу (сейчас туристы летают через Шпицберген). В селе сейчас идет модернизация аэропорта и гостиничной инфраструктуры, а также планируется реализация туристическо-научного кластера «Хатанга – долина мамонтов». Еще одним популярным продуктом, по словам главы региона, станут круизы по Енисею. Эффект ожидается и от создания кластера «Затундра» рядом с плато Путорана, соглашение о его создании было подписано на Красноярском экономическом форуме в апреле 2021 года.