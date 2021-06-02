Делегация Красноярского края начинает работу на ПМЭФ

Как сообщила пресс-служба администрации Красноярского края, глава региона находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге с 1 июня. Накануне губернатор посетил Средне-Невский судостроительный завод.

На этом предприятии уже идет строительство теплохода «Андрей Дубенский» и ожидается закладка теплохода «Виктор Астафьев». Это суда класса «река-море» проекта А45−90.2, они будут работать на социально значимом маршруте «Красноярск — Дудинка — Красноярск».

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, в этом году Александр Усс представляет на ПМЭФ не только свой регион, но и всю Сибирь – в отсутствие полномочного представителя президента. Сергей Меняйло покинул этот пост в начале апреля, и до сих пор в СФО не назначен новый человек на эту позицию.

Губернатор «как самый старший» откроет коллективную экспозицию сибирских регионов – выставочный стенд «Большая Сибирь».

Главные темы работы красноярской делегации – это туризм и транспортная система. Так глава региона выступит на панельной дискуссии о развитии региональной и местной аэропортовой сети Сибири с рассказом о перспективах развития аэропорта Красноярск как межрегионального авиахаба, а также подпишет ряд соглашений о сотрудничестве с крупными транспортными компаниями, в частности, «Волга-Днепр» и «Трансконтейнер». Также в графике губернатора ряд встреч и соглашений в рамках реализации проектов КИП «Енисейская Сибирь». Известно, что на форум его сопровождают первый заместитель Сергей Пономаренко, генеральный директор КИП «Енисейская Сибирь» Сергей Ладыженко и глава краевого агентства по туризму Юлия Верхушина.