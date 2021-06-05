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Александр Глисков опроверг слухи о смене политической ориентации

Александр Глисков опроверг слухи о смене политической ориентации
Иллюстрация: krasview.ru

Упорные слухи о том, что депутат ЗС Александр Глисков решил перейти из ЛДПР в «Единую Россию» из разряда кулуарных разговоров, «поднялись» до «инсайта» телеграм-каналов. Однако депутат все отрицает.

#НОВОСТИ

Телеграм-канал «Кроха.сан» опубликовал пост о переходе жириновца под флаги «Единой России». Однако Александр Глисков сказал корреспонденту «ДК», что это «обычный фейк».

Александр Глисков опроверг слухи о смене политической ориентации 1

Очевидцы сообщают, что ЛДПР, не дожидаясь официального старта кампании развернула на нескольких округах агрессивную политическую рекламу, заклеивая листовками с портретами малоизвестных публике кандидатов все вертикальные поверхности недвижимого имущества — столбы, электротрансформаторы и заборы.

Александр Глисков опроверг слухи о смене политической ориентации 2Александр Глисков опроверг слухи о смене политической ориентации 3

По словам Глискова, в беседе с Жириновским на прошедшем Петербургом международном экономическом форуме губернатор Александр Усс обратил внимание на подобные эксцессы и рекомендовал умерить пыл «соколов» на некоторых участках.

О чем шла речь на самом деле, можно только догадываться.

Ясно только одно — подобные «сливы» никому не нужны кроме «героев наших публикаций». Это типичный пример распространенного приема «хайп на ровном месте». Во время предвыборных кампаний политтехнологи запускают о кандидатах фейковые скандальные новости, чтобы получить «медийку» — упоминание в СМИ не по прайсу.

Напомним, первой политической фейковой новостью на выборной кампании 2021 стала информация об исключении Сергея Шахматова из партии «Зелёные».

 

Автор: Петр Савельев
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