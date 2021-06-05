Александр Глисков опроверг слухи о смене политической ориентации

Упорные слухи о том, что депутат ЗС Александр Глисков решил перейти из ЛДПР в «Единую Россию» из разряда кулуарных разговоров, «поднялись» до «инсайта» телеграм-каналов. Однако депутат все отрицает.

Телеграм-канал «Кроха.сан» опубликовал пост о переходе жириновца под флаги «Единой России». Однако Александр Глисков сказал корреспонденту «ДК», что это «обычный фейк».

Очевидцы сообщают, что ЛДПР, не дожидаясь официального старта кампании развернула на нескольких округах агрессивную политическую рекламу, заклеивая листовками с портретами малоизвестных публике кандидатов все вертикальные поверхности недвижимого имущества — столбы, электротрансформаторы и заборы.

По словам Глискова, в беседе с Жириновским на прошедшем Петербургом международном экономическом форуме губернатор Александр Усс обратил внимание на подобные эксцессы и рекомендовал умерить пыл «соколов» на некоторых участках.

О чем шла речь на самом деле, можно только догадываться.

Ясно только одно — подобные «сливы» никому не нужны кроме «героев наших публикаций». Это типичный пример распространенного приема «хайп на ровном месте». Во время предвыборных кампаний политтехнологи запускают о кандидатах фейковые скандальные новости, чтобы получить «медийку» — упоминание в СМИ не по прайсу.

Напомним, первой политической фейковой новостью на выборной кампании 2021 стала информация об исключении Сергея Шахматова из партии «Зелёные».