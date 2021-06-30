Партия пенсионеров заявила четырех кандидатов от Красноярского края в Госдуму

На съезде партии пенсионеров, прошедшем в Москве, приняты списки кандидатов. Стало известно, кто идет от партии в Красноярском крае.

Красноярец Михаил Орда — региональный лидер партии — возглавил территориальный список по Кемеровской, Томской областям и Красноярскому краю. Также в него вошли Геннадий Торгунаков, Сергей Бученик и Леонид Федотенко.

Лидер регионального отделения Михаил Орда идет по округу №57 (Енисейский) и его ключевыми оппонентами станут коренной мурамчанин, единоросс Алексей Веллер и жириновец Александр Стогний, о котором известно, что он «отрицает законы, встречи и выступления».

Известному красноярскому политику и общественнику Геннадию Торгунакову на округе №55 (Центральный) противостоят жириновец Александр Глисков и депутат Горсовета от ЕР Александр Дроздов.

Леониду Федотенко — руководителю Общественной приемной Партии пенсионеров — придется конкурировать на округе №56 (Дивногорский) с матерым Виктором Зубаревым (ЕР) и малоизвестным жириновцем Ярославом Хавроном.

Сергей Бученик — лидер молодежного крыла ПП — будет бороться на округе №54 (Красноярский) с думскими долгожителями Сергеем Натаровым (ЛДПР) и Юрием Швыткиным (ЕР).