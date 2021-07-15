«Коммунистов России» в Заксобрание Красноярского края поведет товарищ Максим

Первую строчку в списке партии на предстоящих выборах в ЗС занял лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин. Краевой избирком накануне заверил список кандидатов.

Всего на выборы партия выдвинула более ста человек: 113 значится в краевом списке по территориальным группам и 22 члена и сторонника партии будут претендовать на места в ЗС по одномандатным округам. Первая тройка выглядит следующим образом: Максим Сурайкин, Андрей Кузнецов, Андрей Селезнев.

Максиму Сурайкину 42 года, «Коммунистов России» он возглавил в 2009 году – тогда это была общественная организация.

Выдвигал свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году, его кампания шла под лозунгом «Десять сталинских ударов по капитализму».

Осенью того же года был избран в Законодательное собрание Ульяновской области, занимает должность заместителя председателя ЗС.