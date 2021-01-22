Красноярские справедливороссы и «Патриоты России» ждут решений Москвы

Позавчерашнее заявление Сергея Миронова об объединении трех политических партий породило массу вопросов о будущем их членов в регионах. Пока ответов нет.

Как будет построена работа красноярского отделения новой партии «Справедливая Россия — За правду», пока неизвестно. Это следует из ответов местных представителей этих политических сил.

Напомним, что 20 января 2021 года лидер фракции справедливороссов в Госдуме РФ Сергей Миронов объявил об объединении его партии с «Патриотами России» и движением «За правду». В этой связи вчера в Москве прошли политсоветы всех участников концессии.

Пока никакой информации о принятых решениях у нас нет», — сказали DK.RU в отделении «Справедливой России» по Красноярскому краю.

Лидер красноярских «Патриотов» Иван Серебряков пояснил, что все доводы его партии были услышаны, но конечных решений пока не принято.

«Сейчас прорабатывается структура партии, в том числе и региональная. Когда эта работа завершится, тогда и можно будет говорить о будущем. В том числе и в части того, кто будет руководить новой партией в регионе», — сказал он.

Связаться с руководителем регионального отделения движения «За правду» Андреем Манушкиным, не удалось. Однако на его (движения) федеральном сайте сообщается , что лидеры объединяющихся партий — Сергей Миронов, Геннадий Семигин («Патриоты») и Захар Прилепин («За правду») — планируют обсудить этот процесс 28 января 2021 года.

По итогам обсуждения состоится подписание межпартийного манифеста об объединении. В документе будут определены идеологические основы объединения, его планы и задачи, а также выработаны шаги по его реализации», — сказано в сообщении.

Нынешнее объединение — далеко не первое в истории «Справедливой России». Она и сам-то в 2006 году возникла в результате слияния партии «Родина», «Российской партии жизни» и «Российской партии пенсионеров».

В 2007-м к ним присоединились еще две политические партии: Народная партия Российской Федерации (НПРФ) и Социалистическая единая партия России (СЕПР), а некоторое время спустя еще и Социал-демократическая партия России (СДПР), партия «Развитие предпринимательства» и «Партия конституционных демократов».

В 2008 году ряды справедливороссов пополнились членами «Партии социальной справедливости) и Российской экологической партии «Зеленые». Последние, правда, в 2011 году покинули «Справедливую Россию», не получив ни одного мандата на региональных и парламентских выборах. А в 2012 году примеру своих коллег последовала «Российская партия пенсионеров».