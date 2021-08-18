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Определились: жеребьёвка выбрала места партиям в избирательном бюллетене

Определились: жеребьёвка выбрала места партиям в избирательном бюллетене
Иллюстрация: ТГ Крайизбирком

Жеребьевка состоялась в Избирательной комиссии края. На каком месте будут располагаться политические партии в избирательном бюллетене, решала система ГАС ВЫБОРЫ.

#НОВОСТИ

В Избирательной комиссии края состоялась жеребьёвка для определения порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания края 4-го созыва по единому краевому избирательному округу.

Порядок размещения партий в бюллетене, определившийся с помощью системы ГАС ВЫБОРЫ:

1 — Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»

2 — Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

3 — Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

4 — Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

5 — ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

6 — Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7 — Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России

8 — Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

9 — Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

Определились: жеребьёвка выбрала места партиям в избирательном бюллетене 1

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Автор: Юлия Тарабан
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