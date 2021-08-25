Красноярского предпринимателя Андрея Шалимова сняли с выборов в Госдуму

В Думу он баллотировался от партии «Яблоко», но Центризбирком исключил его из списка кандидатов. Но остался вариант пройти в краевое Заксобрание, куда Шалимов также баллотируется, но от другой партии.

Центризбирком исключил красноярца Андрея Шалимова из списка партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу РФ. Документ опубликован на сайте комиссии.

Исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия „ЯБЛОКО“, кандидатов... Шалимова Андрея Борисовича (№ 6, региональная группа № 68 (Красноярский край)», — сказано в постановлении.

Что послужило причиной такого решения, в материалах ЦИК не сказано. Однако, как сообщает «Коммерсантъ», со ссылкой на зампреда комиссии Николая Булаева, у всех исключенных кандидатов от «Яблока» (всего их трое) в собственности есть иностранные активы.

Сам Андрей Шалимов не согласен с такой версией развития событий. На своей странице в Facebook он разместил видеообращение , в котором заявляет, что это было его решение — выйти из предвыборной гонки за место в Госдуме, а ЦИК просто утвердил его.

Центризбирком не оспаривает того, что Шалимов действительно сам написал заявление о выходе.

Кандидатов с неотчужденными иностранными активами [в списке „Яблока“] выявлено гораздо больше, и только трое из них согласились сняться добровольно», — цитирует «Коммерсантъ» Булаева.

Шалимов же свое решение выйти из думской гонки аргументирует тем, что ему показалось неэтичным участвовать сразу в двух выборных кампаниях от двух разных партий (беспартийным, каковым является Шалимов, такое не возбраняется). Дело в том, что, помимо Госдумы, куда он шел по спискам «Яблока», Андрей Шалимов метит и в Законодательное собрание Красноярского края, но уже от «Новых людей» (причем как по спискам, так и по одномандатному округу).

Мы все обсудили с представителями партий и договорились, что на этот раз я сконцентрируюсь на выборах в Заксобрание. Поэтому я написал отказ от участия в выборах в Госдуму от „Яблока“», — сказал он в своем видеообращении.

Однако остается открытым вопрос: можно ли, имея активы за рубежом, избираться в краевой парламент. Ответить на него в Крайизбиркоме пообещали чуть позже.

Обновлено в 17:15: В Крайизбиркоме DK.RU рассказали, что никакой информации о наличии у Андрея Шалимова активов за рубежом из Центризбиркома им не поступало, да и их собственная проверка таковых не выявила. На вопрос же «Мог бы Шалимов баллотироваться в Заксобрание Красноярского края при наличии таких активов», в ведомстве ответили: «По логике, нет».

Читайте также: