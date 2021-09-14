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Блиц-опрос: вы пойдете на выборы?

Блиц-опрос: вы пойдете на выборы?
Иллюстрация: Яндекс

Начиная с апреля в Красноярском крае разворачивается выборная кампания — 2021. Мы спросили предпринимателей, собираются ли они пойти на избирательные участки 17–19 сентября.

#МНЕНИЯ

Нам предстоит проголосовать за кандидатов в Госдуму и Заксобрание региона. На выборы в региональный парламент выдвинуто по спискам более тысячи человек и по одномандатным округам — 227. Это самый высокий показатель по России.

Блиц-опрос: вы пойдете на выборы? 1Максим Кирилин,
владелец комплекса «Николаевские бани»:
Я считаю, что к власти должны приходить люди реальных профессий — те, кто знает, что такое труд и какова его цена. Таких людей нужно поддерживать, и поэтому я обязательно пойду на выборы. Мои сотрудники разделяют эту позицию и тоже, насколько я знаю, всегда ходят голосовать. Ну а поскольку мы оздоровительный комплекс, то и предпочтение отдаем кандидатам из этой сферы — всем, кто связан со здоровьем, экологией и благополучием людей.
 
Блиц-опрос: вы пойдете на выборы? 2Владимир Владимиров,
ресторатор, «Владимиров и Ко»:
Я всегда хожу на выборы, считаю это правильным. Несмотря на предположение, что на них зачастую используется административный ресурс и другие схемы, нужно проявлять свою гражданскую активность. Поэтому, если ничего не случится и все будет нормально, я обязательно пойду на выборы и призываю всех сделать то же самое — сходить и отдать свой голос за того, кто, как вы считаете, будет защищать ваши интересы.
 
Блиц-опрос: вы пойдете на выборы? 3Константин Сенченко,
предприниматель:
Нет, я не пойду на выборы. И это, пожалуй, будет впервые, когда я их пропущу. Дело в том, что в этот раз практически всех толковых и интересных людей, за которых я готов был бы голосовать, до выборов не допустили. По крайней мере, в моем округе таких нет. Я очень хочу, чтобы через выборы у нас менялась власть, но на сегодня такой возможности нам не дали. Поэтому не вижу никакого смысла идти голосовать. 
 
Блиц-опрос: вы пойдете на выборы? 4Юлия Чанчикова,
главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске:
К сожалению, на этих выборах нет ни одной политической силы, которая системно защищает интересы малого и среднего бизнеса. Это говорит о том, что власти не считают нас реальным сообществом, к которому надо апеллировать. В целом это диагноз положения предпринимательства в стране. Тем не менее среди кандидатов есть люди, которых я лично знаю и уважаю. За них и проголосую. Что касается партии, то мне довольно сложно выбрать программу, близкую по ценностям. 

 

Автор: Петр Савельев
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