Блиц-опрос: вы пойдете на выборы?

Начиная с апреля в Красноярском крае разворачивается выборная кампания — 2021. Мы спросили предпринимателей, собираются ли они пойти на избирательные участки 17–19 сентября.

Нам предстоит проголосовать за кандидатов в Госдуму и Заксобрание региона. На выборы в региональный парламент выдвинуто по спискам более тысячи человек и по одномандатным округам — 227. Это самый высокий показатель по России.

Максим Кирилин,

владелец комплекса «Николаевские бани»:

Я считаю, что к власти должны приходить люди реальных профессий — те, кто знает, что такое труд и какова его цена. Таких людей нужно поддерживать, и поэтому я обязательно пойду на выборы. Мои сотрудники разделяют эту позицию и тоже, насколько я знаю, всегда ходят голосовать. Ну а поскольку мы оздоровительный комплекс, то и предпочтение отдаем кандидатам из этой сферы — всем, кто связан со здоровьем, экологией и благополучием людей.