В Красноярском крае стартовали выборы в Госдуму и Заксобрание

В этом году голосование продлится три дня, вместо одного, как это было в прежние годы. По их результатам решится, кто будет представлять регион в федеральном и краевом парламенте.

В Красноярском крае начались выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания края. Сегодня первый день голосования, которое закончится 19 сентября.

На место в Госдуме от края претендует 31 кандидат по четырем одномандатным округам. Набравшие больше голосов будут представлять интересы региона ближайшие пять лет. В прошлый раз, в 2016 году, это были Юрий Швыткин (округ № 54), Петр Пимашков (округ № 55), Виктор Зубарев (округ № 56) и Раиса Кармазина (округ № 57).

В Заксобрание выбирают 52 депутата: 26 по партийным спискам, 22 по одномандатным округам и 4 по двум двухмандатным.

Всего по краю организовано 2 161 избирательных участков, включая те, что работают на вокзалах, в больницах и СИЗО.

По состоянию на 1 июля 2021 года, в регионе зарегистрировано 2 052 963 избирателя.

Все три дня — 17-19 сентября — участки будут работать с 8:00 до 20:00.