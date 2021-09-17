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В Красноярском крае стартовали выборы в Госдуму и Заксобрание

В Красноярском крае стартовали выборы в Госдуму и Заксобрание
Автор фото: Александр Черных. Иллюстрация: gornovosti.ru

В этом году голосование продлится три дня, вместо одного, как это было в прежние годы. По их результатам решится, кто будет представлять регион в федеральном и краевом парламенте.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае начались выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания края. Сегодня первый день голосования, которое закончится 19 сентября.
 
На место в Госдуме от края претендует 31 кандидат по четырем одномандатным округам. Набравшие больше голосов будут представлять интересы региона ближайшие пять лет. В прошлый раз, в 2016 году, это были Юрий Швыткин (округ № 54), Петр Пимашков (округ № 55), Виктор Зубарев (округ № 56) и Раиса Кармазина (округ № 57).
 
В Заксобрание выбирают 52 депутата: 26 по партийным спискам, 22 по одномандатным округам и 4 по двум двухмандатным.
 
Всего по краю организовано 2 161 избирательных участков, включая те, что работают на вокзалах, в больницах и СИЗО.
 
По состоянию на 1 июля 2021 года, в регионе зарегистрировано 2 052 963 избирателя.
 
Все три дня — 17-19 сентября — участки будут работать с 8:00 до 20:00.
Автор: Петр Савельев
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