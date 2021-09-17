В Красноярске кандидата в депутаты Заксобрания вычеркнули из бюллетеней
Произошло это на избирательном участке № 269 в Ленинском районе Красноярска. Нарушение обнаружили наблюдатели. Крайизбирком заявил, что бюллетени уже изъяли.
Члены избирательной комиссии вычеркнули его имя из бюллетеней вместо отстраненного от выборов однофамильца.
В избиркоме происшествие подтвердили, однако заявили, что нарушение уже устранено и бюллетени признаны недействительными.
А чтобы результаты голосования на этом участке были достоверными, голоса будут считать вручную.
Ранее Крайизбирком отметил, что с утра на избирательных участках наблюдаюсь небольшое скопление людей, так как многие решили прийти на выборы пораньше.
Напомним, в Красноярском крае выбирают депутатов в Госдуму и Заксобрание региона.
На место в Госдуме от края претендует 31 кандидат по четырем одномандатным округам, в Заксобрание выбирают 52 депутата.
В этом году голосование продлится три дня, вместо одного, как это было в прежние годы.
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