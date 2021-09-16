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100 тысяч рублей выиграли красноярцы в розыгрыше вакцинированных от COVID-19

100 тысяч рублей выиграли красноярцы в розыгрыше вакцинированных от COVID-19
Иллюстрация: ferzvesti.ru

Шестеро жителей нашего региона оказались в числе победителей розыгрыша. Каждый из низ получит по 100 тысяч рублей. Среди них — как жители Красноярска, так и районов нашего края.

#НОВОСТИ

О выигрыше победителям сообщат на портале Госуслуг, а также push-уведомлением. Деньги удут зачисляться на карту МИР.

Всего в России определили первых 500 победителей розыгрыша.

Участниками розыгрыша могут стать все совершеннолетние граждане, которые привились от коронавируса до дня самого розыгрыша.

Победителей будет тысяча человек. Их выбирают путем случайной выборки.

Следующий розыгрыш состоится в середине октября.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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