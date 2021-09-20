Крайизбирком назвал лидеров избирательной гонки 2021 года

Предварительные результаты оказались вполне ожидаемыми: пионеры не смогли потеснить ветеранов, хотя некоторые из них (пионеров) показали неплохие результаты.

На 01:00 20 сентября избирательные комиссии Красноярского края обработали 25,27% от общего числа бюллетеней, участвовавщих в выборах в Госдуму РФ, сообщает телеграм-канал Крайизбиркома.

Лидируют в выборной гонке: «Единая Россия» — 34,5%, КПРФ — 21,8% и ЛДПР — 13,9 %.

Результаты остальных распределились следующим образом:

«Новые люди» — 8%;

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,9%;

«Зеленые» — 4,2%

«Партия пенсионеров» — 2,9%;

«Коммунисты России» — 2,1%;

«Зеленая альтернатива» — 0,9%;

«Родина» — 0,8%;

«Яблоко» — 0,8%;

«Свобода и справедливость» — 0,7%;

«Партия роста» — 0,2%;

«Гражданская платформа» — 0,2%.

По одномандатным округам больше всего голосов набрали представители «Единой России»:

Юрий Швыткин — 38,5%;

Александр Дроздов — 27,5%;

Виктор Зубарев — 34,2%;

Алексей Веллер — 38,5%.

На выборах в Заксобрание Красноярского края,после обработки 25% бюллетеней, также лидируют «Единая Россия» (31%), КПРФ (20%) и ЛДПР (15%).

«Новые люди» пока набрали 8%, справедливороссы — 6,6%, «Зеленые» — 6,3%, пенсионеры — 4,2%, «Коммунисты России» — 2,64% и представители «Родины» — 1,44%.

Окончательные результаты выборов станут известны позже.

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