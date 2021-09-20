Крайизбирком назвал лидеров избирательной гонки 2021 года
Предварительные результаты оказались вполне ожидаемыми: пионеры не смогли потеснить ветеранов, хотя некоторые из них (пионеров) показали неплохие результаты.
На 01:00 20 сентября избирательные комиссии Красноярского края обработали 25,27% от общего числа бюллетеней, участвовавщих в выборах в Госдуму РФ, сообщает телеграм-канал Крайизбиркома.
Лидируют в выборной гонке: «Единая Россия» — 34,5%, КПРФ — 21,8% и ЛДПР — 13,9 %.
Результаты остальных распределились следующим образом:
- «Новые люди» — 8%;
- «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,9%;
- «Зеленые» — 4,2%
- «Партия пенсионеров» — 2,9%;
- «Коммунисты России» — 2,1%;
- «Зеленая альтернатива» — 0,9%;
- «Родина» — 0,8%;
- «Яблоко» — 0,8%;
- «Свобода и справедливость» — 0,7%;
- «Партия роста» — 0,2%;
- «Гражданская платформа» — 0,2%.
По одномандатным округам больше всего голосов набрали представители «Единой России»:
- Юрий Швыткин — 38,5%;
- Александр Дроздов — 27,5%;
- Виктор Зубарев — 34,2%;
- Алексей Веллер — 38,5%.
На выборах в Заксобрание Красноярского края,после обработки 25% бюллетеней, также лидируют «Единая Россия» (31%), КПРФ (20%) и ЛДПР (15%).
«Новые люди» пока набрали 8%, справедливороссы — 6,6%, «Зеленые» — 6,3%, пенсионеры — 4,2%, «Коммунисты России» — 2,64% и представители «Родины» — 1,44%.
Окончательные результаты выборов станут известны позже.
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