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Экc-полпред СФО Сергей Меняйло возглавил Северную Осетию

Экc-полпред СФО Сергей Меняйло возглавил Северную Осетию
Иллюстрация: Yandex

Теперь это назначение без приставки «врио». Парламент Северной Осетии избрал Сергея Меняйло главой республики.

#НОВОСТИ

Напомним, Меняйло занимал пост врио главы региона с начала апреля. Прямые выборы в Северной Осетии отменены. Решение принимается путем голосования парламентского корпуса. Помимо Меняйло депутаты рассматривали еще две кандидатуры — Валерия Беликоевв («Патриоты России») и Медею Элдазарову (КПРФ). В результате новым руководителем региона стал Сергей Меняйло.

Отметим, Сергей Меняйло уже претендовал на пост главы Северной Осетии в 2010 году. Но тогда руководителем стал Таймраз Мамсуров, кандидатуру которого предложил президент. Добавим, Сергей Меняйло родом из Северной Осетии. Окончил Каспийское высшее военно-морское Краснознаменное училище им. С.М.Кирова.  Затем Военно-морскую академию им. адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова, а в 2004 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил.

Автор: Юлия Чанчикова
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