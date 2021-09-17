Иностранцы оценили выборы в Красноярске

На избирательных участках Красноярска побывали эксперты из стран Прибалтики и Боснии и Герцеговины.

Иностранные эксперты являются участниками международной научной конференции «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов». Ознакомиться с процессом голосования в РФ им предложила Общественная палата России. Эксперты оценивают работу комиссий и наблюдателей в рамках знакомства с избирательной практикой России на примере Красноярского края.

Представитель Боснии и Герцеговины — Слободан Шоя, бывший посол балканского государства в Египте.

Латвию представляют Руслан Панкратов, председатель Партии действия и Евгений Король.

Из Литвы приехал Эдикас Ягелавичус — член правления партии «Социалистический народный фронт».

По словам Панкратова, члены комиссий все объясняют избирателям, устраняют любые трудности.

Некоторым западным странам, в особенности Прибалтики, есть чему поучиться у России в вопросах прозрачности и организации выборного процесса», — цитирует представителя Латвии пресс-служба правительства Красноярского края.

Историк и дипломат Слободан Шоя объяснил свой интерес к избирательной системе РФ «бедностью» Боснии и Герцеговине в отношении современных технологий и подчеркнул, что опыт России для его страны очень ценен. Профессор высоко оценил презентацию главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой и, по его мнению, «это очень хорошая модель для Боснии и Герцеговины».

Сегодня мы только начали наши наблюдения, но пока вижу, что все очень профессионально организовано», — заключил Слободан Шоя.

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