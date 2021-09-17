«Новые люди» присмотрят за выборами

За ходом выборов на избирательных участках будут наблюдать представители всех политических сил. Партия «Новые люди» подготовила для этой миссии десятки тысяч человек в российских регионах.

В Красноярском крае за ходом голосования и подсчетом результатов будут следить более 700 активистов «Новых людей». Для партии это первые выборы, но такое количество наблюдателей — значительный результат даже для опытной политической силы.

Не хотелось бы потерять голоса людей из-за попыток как-то сорвать выборный процесс или подделать его результаты. Поэтому мы уделяем столько внимания наблюдению на выборах» — говорит лидер «Новых людей» в Красноярском крае Денис Терехов.

Чтобы повысить качество работы наблюдателей, «Новые люди» провели всероссийский партийный форум, на котором активисты прошли специальное обучение. Очно в нем поучаствовало больше половины наблюдателей из различных регионов России. Остальные смотрели онлайн-трансляцию занятий.

«Новые люди» собрали достаточное большое количество сторонников за счёт целого набора полезных инициатив. Таких как оставлять 75% налогов в регионах, введения выборности мэров, судей, прокуроров, снижение налоговой нагрузки для малого бизнеса до — 5% единого налога, единый оклад для учителей — 75000рублей.

Мы намерены защитить достигнутые результаты проделанной работы. Так что неправильно говорить, что подсчет результатов на выборах предопределен. Мы будем тщательно наблюдать за тем, чтобы никакие „предопределения“ не смогли сработать», — рассказывает активист партии Владимир Кацауров.

Напомним, что выборная кампания 2021 года проходит в три дня — с 17 по 19 сентября. Всего по краю организован 2 161 избирательный участок.