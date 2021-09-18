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Явка на второй день в Красноярском крае составляет более 18%

Явка на второй день в Красноярском крае составляет более 18%
Иллюстрация: krskstate.ru

В Красноярском крае опубликовали данные о количестве избирателей по состоянию на 15 часов второго дня голосования в Законодательное Собрание и в Госдуму.

#НОВОСТИ

На избирательные участки пришли 383 823 избирателей или 18,36%. Самую высокую активность проявляют в Енисейском избирательном округе — 23,52 %, или 105 756 избирателей из 449 629.

На втором месте — Дивногорский избирательный округ — 18,71%.

На третьем месте — Красноярский избирательный округ — 16,79% избирателей.

Как сообщил Алексей Подушкин, председатель краевой избирательной комиссии края, на данный момент им рассмотрено 59 сообщений о нарушениях, основная часть которых касается уточнения данных об избирателях или избирательных участках и замечания по процессу видеонаблюдения.

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Автор: Петр Савельев
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