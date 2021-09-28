Александр Усс и Сергей Ерёмин не пойдут в депутаты Заксобрания. А кто сомневался?!
Вместе с ними от депутатских мандатов отказались еще четыре победителя выборов 2021 года. Теперь их портфели передадут соратникам по партии, которые шли в списках ниже.
Зарегистрированный кандидат в депутаты, избранный в составе краевого списка кандидатов, вправе в пятидневный срок отказаться от получения депутатского мандата. При этом его мандат считается вакантным и передается другим зарегистрированным кандидатам из данного краевого списка», — пояснили в избирательной комиссии.
Теперь обладатели депутатских мандатов, в свою очередь также обязаны в пятидневный срок после получения извещения либо написать отказ от мандата, либо представить в комиссию копии документов об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательного собрания», — говорят в Крайизбиркоме
Итоги выборов в Госдуму и Законодательное собрание края подвели на заседании Избирательной комиссии края. Их признали состоявшимися, а результаты — действительными.
У Красноярского края появится новый министр экономики. Но это не точно
Действующий глава регионального Минэкономрегионразвития, по всей видимости, победил в выборах депутатов Заксобрания на своем округе и теперь сменит исполнительную власть на законодательную.
Кто получил больше всего мест в Законодательном собрании края? Итоги выборов
По результатам выборов большинство мандатов в региональном парламенте досталось «Единой России». Они получили 34 депутатских мандата. На втором месте — КПРФ и 8 мандатов.