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Александр Усс и Сергей Ерёмин не пойдут в депутаты Заксобрания. А кто сомневался?!

Александр Усс и Сергей Ерёмин не пойдут в депутаты Заксобрания. А кто сомневался?!
Автор фото: Александр Паниотов. Иллюстрация: krskstate.ru

Вместе с ними от депутатских мандатов отказались еще четыре победителя выборов 2021 года. Теперь их портфели передадут соратникам по партии, которые шли в списках ниже.

#НОВОСТИ
Шесть человек из партийных списков, которые по итогам голосования могли получить мандаты депутатов Законодательного собрания Красноярского края, отказались принимать эту роль. Об этом сообщили в Крайизбиркоме. Речь идет представителях трех партий: «Единая Россия», ЛДПР и «Зеленые».
Зарегистрированный кандидат в депутаты, избранный в составе краевого списка кандидатов, вправе в пятидневный срок отказаться от получения депутатского мандата. При этом его мандат считается вакантным и передается другим зарегистрированным кандидатам из данного краевого списка», — пояснили в избирательной комиссии.
Так, из едроссов в ЗС отказались идти действующий губернатор Красноярского края Александр Усс (был на первом месте в списке), мэр Красноярска Сергей Ерёмин (третий в списке), Юрий Швыткин (был седьмым, прошел в Госдуму РФ) и Александр Пестряков (десятый). Их мандаты отдадут Наталье Пыжиковой (Емельяновская группа), Галине Ампилоговой (Назаровская группа), Николаю Креминскому (Канская группа) и Ирине Субочевой (Норильская группа).
 
Из либерал-демократов становиться депутатом местного парламента отказался Владимир Жириновский. Вместо него это кресло могла занять Виктория Петрова, следующая в списке за последним кандидатом, прошедшим в ЗС по итогам голосования. Но она отказалась. Также поступили и двое следующих — Владислав Гончаренко и Александр Болдарев. И теперь мандат получит Захар Енджиевский.
 
Единственным представителем «Зеленых» в Заксобрании мог бы стать Сергей Шахматов, но он решил не брать на себя эту роль и уступил кресло Ирине Ивановой.
Теперь обладатели депутатских мандатов, в свою очередь также обязаны в пятидневный срок после получения извещения либо написать отказ от мандата, либо представить в комиссию копии документов об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательного собрания», — говорят в Крайизбиркоме
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Автор: Петр Савельев
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