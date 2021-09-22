Результаты выборов в Заксобрание Красноярского края и Госдуму признаны действительными
Итоги выборов в Госдуму и Законодательное собрание края подвели на заседании Избирательной комиссии края. Их признали состоявшимися, а результаты — действительными.
Таким образом, в Заксобрании Красноярского края будут представлено 7 партий.
Большинство мандатов получила «Единая Россия» (11 мандатов). За ней следует КПРФ с 7 мандатами, чуть меньше — у ЛДПР (4 мандата).
Еще 2 мандата у партии «Новые люди».
По одному мандату получили партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Зеленые».
В Госдуме РФ представлять Красноярский край будут депутаты от «Единой России»:
- Юрий Швыткин
- Александр Дроздов
- Виктор Зубарев
- Алексей Веллер
«Депутатские мандаты распределяются между зарегистрированными кандидатами, выдвинутыми данными избирательными объединениями в соответствии с порядком их размещения в краевом списке кандидатов. В первую очередь они переходят к зарегистрированным кандидатам, включенным в общекраевую часть краевого списка кандидатов, в порядке очерёдности их размещения в указанном списке. Оставшиеся депутатские мандаты распределяются внутри краевого списка кандидатов между региональными группами краевого списка кандидатов», — пояснили в Крайизбиркоме.
Окончательные списки депутатов Заксобрания должны сформировать на следующей неделе.
Отметим, в 2021 году выборы проходили три дня — с 17 по 19 сентября.
Серьезных нарушений на избирательных участках в этом году Крайизбирком не зафиксировал.
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