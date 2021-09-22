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Результаты выборов в Заксобрание Красноярского края и Госдуму признаны действительными

Результаты выборов в Заксобрание Красноярского края и Госдуму признаны действительными
Иллюстрация: buzulukinform.ru

Итоги выборов в Госдуму и Законодательное собрание края подвели на заседании Избирательной комиссии края. Их признали состоявшимися, а результаты — действительными.

#НОВОСТИ

Таким образом, в Заксобрании Красноярского края будут представлено 7 партий.

Большинство мандатов получила «Единая Россия» (11 мандатов). За ней следует КПРФ с 7 мандатами, чуть меньше — у ЛДПР (4 мандата).

Еще 2 мандата у партии «Новые люди».

По одному мандату получили партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Зеленые».

В Госдуме РФ представлять Красноярский край будут депутаты от «Единой России»:

  • Юрий Швыткин
  • Александр Дроздов
  • Виктор Зубарев
  • Алексей Веллер

«Депутатские мандаты распределяются между зарегистрированными кандидатами, выдвинутыми данными избирательными объединениями в соответствии с порядком их размещения в краевом списке кандидатов. В первую очередь они переходят к зарегистрированным кандидатам, включенным в общекраевую часть краевого списка кандидатов, в порядке очерёдности их размещения в указанном списке. Оставшиеся депутатские мандаты распределяются внутри краевого списка кандидатов между региональными группами краевого списка кандидатов», — пояснили в Крайизбиркоме.

Окончательные списки депутатов Заксобрания должны сформировать на следующей неделе.

Отметим, в 2021 году выборы проходили три дня — с 17 по 19 сентября.

Серьезных нарушений на избирательных участках в этом году Крайизбирком не зафиксировал.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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