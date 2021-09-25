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Уволен полпред губернатора Красноярского края Сергей Батурин

Уволен полпред губернатора Красноярского края Сергей Батурин
Иллюстрация: Яндекс

Полномочный представитель губернатора по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому району Сергей Батурин покидает должность по собственному желанию. Распоряжение подписал глава края Александр Усс.

#НОВОСТИ

Сначала Сергей Батурин уйдет в ежегодный оплачиваемый отпуск, который продлится с 30 августа по 5 октября, а затем покинет свою должность.

Отметим, полпред проработал в этой должности около года. До того, как прийти в правительство края, он занимал должность главы сельского хозяйства Хатанга.

В 2013 году Батурин был назначен министром по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов региона.

На должность полпреда по Норильску и Таймырскому району он был назначен в начале сентября 2020 года.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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