Уволен полпред губернатора Красноярского края Сергей Батурин
Полномочный представитель губернатора по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому району Сергей Батурин покидает должность по собственному желанию. Распоряжение подписал глава края Александр Усс.
Сначала Сергей Батурин уйдет в ежегодный оплачиваемый отпуск, который продлится с 30 августа по 5 октября, а затем покинет свою должность.
Отметим, полпред проработал в этой должности около года. До того, как прийти в правительство края, он занимал должность главы сельского хозяйства Хатанга.
В 2013 году Батурин был назначен министром по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов региона.
На должность полпреда по Норильску и Таймырскому району он был назначен в начале сентября 2020 года.
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