«Новый город» Шойгу возведут на юге Красноярского края
Первый, построенный с нуля сибирский город, из «трех-пяти», о которых недавно говорил Сергей Шойгу, министр обороны РФ, с большой вероятностью возведут на границе двух регионов.
Первый из 3-5 новых городов на карте России может появиться в районе границы Хакасии и Красноярского края. Его планируют построить в Минусинской котловине. Проект прорабатывался два года и стартует в 2022 году.
Проектом два года занимались в правительстве РФ и в регионах. Еще в 2019 году на Петербургском экономическом форуме [президент РФ Владимир] Путин поручил правительству РФ и Российской академии наук проработать вопрос использования Минусинской долины», — цитирует URA.RU высокопоставленный анонимный источник.
Президент говорил, что регион должен стать
связующим звеном между европейской частью России и Дальним Востоком, между рынками Китая, стран АТР, Европы, включая Восточную Европу».
Объем инвестиций в проект оценивался тогда в 3 трлн рублей.
Шойгу в качестве главы Русского географического общества (РГО) в сентябре прошлого года в интервью «Комсомольской правде» и РИА Новости признавался, что его мечта —
построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири» и «место есть замечательное — Минусинская котловина».
А на встрече с учеными в Красноярске 5 августа он подчеркнул, что в Сибири нужно построить
три-пять научно-промышленных, экономических центров, городов с населением 300...500 тысяч человек, лучше — до миллиона человек».
Проект развития этой территории, который разрабатывают РГО и Сибирское отделение Российской академии наук (РАН), предполагает создание корпорации Ангаро-Енисейского макрорегиона. Его наблюдательный совет возглавит профильный вице-премьер Виктория Абрамченко, а правление — полпред президента.
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