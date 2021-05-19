В Красноярске на месте казарм и складов появится новый микрорайон

Новый микрорайон появится в Железнодорожном районе недалеко от проспекта Свободный на месте казарм и складов ликвидированной воинской части. Там уже начали возводить социально-значимые объекты.

Администрация Красноярка предоставила в аренду на 10 лет и 8 месяцев земельный участок по ул. 8 Марта. Право на реализацию проекта получила АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ».

На открытом аукционе, который организовал департамент муниципального имущества и земельных отношений, фирма конкурировала еще с 9 соискателями. В год за аренду победитель должен будет платить 240 274 300 рублей, к слову, стартовая цена составляла 9 277 000 рублей.

Площадь земельного участка - более 22,5 тыс. кв. метров.

Сейчас по инициативе городских властей на этой территории уже строится детский сад на 270 мест. По плану он будет введен в эксплуатацию до конца 2021 года.

Также в периметре микрорайона запланировано строительство школы на 1100 мест. Проект разработчик готов предоставить до декабря 2021 года. После определения сметной стоимости проекта, будут уточнены сроки строительства и источник финансирования.

Очередной аукцион по продаже права аренды земельного участка по ул. Башиловской назначен на назначен на 20 мая.

Напомним, войсковые части в Железнодорожном районе располагались в Красноярске до 2012 года, затем они были перенесены в Абакан, а военные объекты перестали использоваться. Александр Усс, тогда еще спикер Заксобрания края, направил обращение министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой посодействовать в вопросе о передаче военного городка в муниципальное имущество.