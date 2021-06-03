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В Красноярске уровень воды в Енисее поднимется еще на 0,3 м

В Красноярске уровень воды в Енисее поднимется еще на 0,3 м
Иллюстрация: YouTube

По информации Енисейского бассейнового управления, сегодня сброс воды на Красноярской ГЭС доведен до 6 500 кубометров в секунду. В течение дня специалисты ГЭС открыли 3-й затвор для выпуска воды.

#НОВОСТИ

К вечеру сегодняшнего дня, 3 июня, ожидается, что вода в Енисее поднимется до отметки 440 см.

Напомним, что критический уровень воды в реке Енисей для водозаборов краевого центра составляет 650 см.

Вместе с тем в связи с паводковой ситуацией краевое управление Роспотребнадзора уже выдало предписания ресурсоснабжающим организациям об усилении производственного контроля за качеством подаваемой воды населению Красноярска.

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Автор: Петр Савельев
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