В Красноярске уровень воды в Енисее поднимется еще на 0,3 м

К вечеру сегодняшнего дня, 3 июня, ожидается, что вода в Енисее поднимется до отметки 440 см.

Напомним, что критический уровень воды в реке Енисей для водозаборов краевого центра составляет 650 см.

Вместе с тем в связи с паводковой ситуацией краевое управление Роспотребнадзора уже выдало предписания ресурсоснабжающим организациям об усилении производственного контроля за качеством подаваемой воды населению Красноярска.

Саяно-Шушенская и Красноярская ГЭС наращивают сброс воды в связи с уникальным по объемам половодьем, — сообщает пресс-служба Енисейского бассейнового водного управления.

Глава города Сергей Еремин в своем инстаграм-аккаунте поделился фотографиями затопленных набережных и прокомментировал паводок в Красноярске. Мэр отметил, что МСЧ держит ситуацию под контролем.

В связи с гидрологическим прогнозом КрасКом увеличил периодичность снятия показаний датчиков, замеряющих уровень воды в реке Енисей в районе островов, на которых расположены водозаборы.

Администрация краевого центра решает вопрос о введении в городе с 2 июня режима ЧС по причине паводка на Енисее, — заявил Владислав Логинов, вице-мэр Красноярска.

Енисейское бассейновое водное управление с сегодняшнего дня устанавливает новые режимы работы Красноярского гидроузла, увеличив объемы сброса воды. Это может серьезно осложнить паводковую обстановку.

Экспозицию закрыли, чтобы уберечь от подтопления. Сейчас их эвакуируют на время пока действует режим чрезвычайной ситуации, введенный сегодня утром в Красноярске.

Паводок в Красноярске «смыл» музей со «Святителя Николая» Экспозицию закрыли, чтобы уберечь от подтопления. Сейчас их эвакуируют на время пока действует режим чрезвычайной ситуации, введенный сегодня утром в Красноярске. Новости ДК Красноярск

Паводок в Красноярске: Красноярская ГЭС увеличивает сброс воды Енисейское бассейновое водное управление с сегодняшнего дня устанавливает новые режимы работы Красноярского гидроузла, увеличив объемы сброса воды. Это может серьезно осложнить паводковую обстановку. Новости ДК Красноярск

Власти Красноярска рассматривают введение режима ЧС из-за паводка Администрация краевого центра решает вопрос о введении в городе с 2 июня режима ЧС по причине паводка на Енисее, — заявил Владислав Логинов, вице-мэр Красноярска. Новости ДК Красноярск

Режим повышенной паводковой готовности в КрасКоме продлен В связи с гидрологическим прогнозом КрасКом увеличил периодичность снятия показаний датчиков, замеряющих уровень воды в реке Енисей в районе островов, на которых расположены водозаборы. Новости ДК Красноярск

Мэр Красноярска: «Последствия паводка будем оценивать после спада воды» Глава города Сергей Еремин в своем инстаграм-аккаунте поделился фотографиями затопленных набережных и прокомментировал паводок в Красноярске. Мэр отметил, что МСЧ держит ситуацию под контролем. Новости ДК Красноярск

Раз в 100 лет: Енисейский каскад ГЭС резко наращивает объемы сброса воды Саяно-Шушенская и Красноярская ГЭС наращивают сброс воды в связи с уникальным по объемам половодьем, — сообщает пресс-служба Енисейского бассейнового водного управления. Новости ДК Красноярск