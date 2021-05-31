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Режим повышенной паводковой готовности в КрасКоме продлен

Насосная станция 1-го подъема на о.Отдыха
Насосная станция 1-го подъема на о.Отдыха. Иллюстрация: КрасКом

В связи с гидрологическим прогнозом КрасКом увеличил периодичность снятия показаний датчиков, замеряющих уровень воды в реке Енисей в районе островов, на которых расположены водозаборы.

#НОВОСТИ

Сегодня в 16.00 часов уровень воды в Енисее составлял 353 см и не представлял опасности для работающего оборудования водозаборных сооружений. Для сравнения в 2006 году вода в Енисее поднималась до 607 см. Сброс тогда достигал 11 тыс. кубометров воды в секунду, но мы сделали всё возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу наших объектов», заявил Олег Гончеров, гендиректор компании «КрасКом».

Г-н Гончеров рассказывает, что к выполнению противопаводковых мероприятий КрасКом приступил еще в апреле — были завезены мотопомпы для откачки воды на водозаборы, а также сделан запас мешков с песком для защиты входных групп в здания.

Напомним, что КрасКом обслуживает семь водозаборных сооружений, которые ежедневно подают в Красноярск 400 тыс. кубометров питьевой воды.

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Автор: Петр Савельев
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