Смытый дождями мост в Курагинском районе восстановят в ближайшие дни
Реки, поднявшиеся из-за дождей в начале июня, разрушили три автомобильных моста. Один из них скоро восстановят. Судьба остальных пока остается неясной.
Мост через реку Сейба на 211-м километре автодороги «Саяны» (Курагинский район) восстановят к 25 июня 2020 года. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.
В начале июня поднявшася из-за дождей река подмыла две деревянные опоры моста, обрушив один из его пролетов. Начать восстановительные работы, как тогда рассказывали в Краевом управлении автодорог, планировали после спада воды. Сейчас они идут к финалу.
Новый мост от своего предшественника будет отличаться основой — дерево заменят металлическими балками. Поверх них пустят настил из бруса, который закроют деревом. Грузоподъёмность сооружения составит 60 тонн. Стоимость восстановительных работ составила 7 млн рублей, сообщили в КрУДор.
В течение трёх лет планируется строительство капитального моста на месте временного грузоподъёмностью 100 тонн. Сейчас идёт заключение контракта на разработку проектной документации», — рассказал руководитель дорожников Андрей Журавлёв.
Добавим, что дождевой паводок начала июня 2020 года разрушил еще два автомобильных моста в Красноярском крае — через Большую речку в Ермаковском районе и реку Кой в Партизанском. На каком этапе находится их восстановление, пока выяснить не удалось.