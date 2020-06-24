Смытый дождями мост в Курагинском районе восстановят в ближайшие дни

Мост через реку Сейба на 211-м километре автодороги «Саяны» (Курагинский район) восстановят к 25 июня 2020 года. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.

В начале июня поднявшася из-за дождей река подмыла две деревянные опоры моста, обрушив один из его пролетов. Начать восстановительные работы, как тогда рассказывали в Краевом управлении автодорог, планировали после спада воды. Сейчас они идут к финалу.

Новый мост от своего предшественника будет отличаться основой — дерево заменят металлическими балками. Поверх них пустят настил из бруса, который закроют деревом. Грузоподъёмность сооружения составит 60 тонн. Стоимость восстановительных работ составила 7 млн рублей, сообщили в КрУДор.

В течение трёх лет планируется строительство капитального моста на месте временного грузоподъёмностью 100 тонн. Сейчас идёт заключение контракта на разработку проектной документации», — рассказал руководитель дорожников Андрей Журавлёв.