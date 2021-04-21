Воспоминания Сергея Шойгу вошли в лонг-лист литературной премии «Большая книга»

В длинном списке – 41 произведение, как отмечают эксперты, в этом году заметен тематический сдвиг от истории страны к историям личным. В частности, на премию претендует книга «Про вчера» Сергея Шойгу.

Книга министра обороны России вышла осенью 2020 года в издательстве АСТ, это сборник рассказов о советском быте, о создании МЧС, о семье, трудовом пути и политическом выборе Сергея Кужугетовича в 90-е годы. В книге упоминаются и несколько значимых ЧС, в ликвидации которых принимало участие министерство: землетрясение в Нефтегорске, крушение самолета Ан-124 в Иркутске.

Интересная и добрая книга Сергея Кужугетовича наводит меня на мысль, что автор – человек, принимающий жизнь такой, какая она есть, т.е. он делится своими наблюдениями и воспоминаниями из советского и постсоветского времени, жизненными ситуациями, никак не осуждая. Он относится к ним как к течению жизни», - пишет об издании кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела культурологии и религиоведения Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при правительстве Республики Тыва Людмила Мижит,

Как отметил Андрей Перцев («Медуза»), в авторстве Шойгу сомневаться не приходится: по языку и стилю видно, что министр либо сам написал, либо надиктовал книгу. Среди зарисовок советского быта и плановой экономики, порой абсурдных, прорывается недовольство политика тем, как его современники распорядились унаследованным от СССР имуществом:

Да, мы для вас построили ГЭС, алюминиевый комбинат, в Красноярске еще один, в Братске третий, сейчас в Богучанах четвертый. Построили для вас, но сегодня управляют этим какие-то новые люди, компании, которые думают только о прибыли. Хотя получили все это, не вложив ничего: ни души, ни сил, ни времени. Они не имеют своих побед, которые были у каждого плотника, бетонщика, инженера, энергетика. Они отказались от тех обязательств, которые мы брали на себя, строя все это. И я стараюсь об этом напоминать.

В интернет-магазинах книга Шойгу помечена знаком «бестселлер».

Отметим, что в лонг-листе вместе с министром обороны такие авторы как Леонид Юзефович, Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Шамиль Идиатуллин, Наринэ Абгарян, Ксения Драгунская.

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