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Власти Красноярска рассматривают введение режима ЧС из-за паводка

Власти Красноярска рассматривают введение режима ЧС из-за паводка
Иллюстрация: Twitter

Администрация краевого центра решает вопрос о введении в городе с 2 июня режима ЧС по причине паводка на Енисее, — заявил Владислав Логинов, вице-мэр Красноярска.

#НОВОСТИ

По словам г-на Логинова, в текущем сезоне ситуация с паводком носит критический характер. Сейчас в Красноярске частично затоплены право- и левобережные набережные. Вода вплотную подошла к частным домам в пос. Удачный и Лалетино.

Завтра администрация будет принимать решение о введении режима ЧС», - сказал Логинов.

По его словам, в ближайшие дни планируется увеличение расхода воды на Саяно-Шушенской ГЭС.

Сейчас энергетики принимают решение об увеличении сброса воды на Саяно-Шушенской ГЭС, там возможен уже верховой сброс. Соответственно, накапливается вода на Красноярском водохранилище, и нам необходимо понижать ее уровень. Средний объем сброса на Красноярской ГЭС в стандартном режиме — около 3 тыс. кубометров в секунду. Сейчас сброс повышен до 5350 кубометров. МЧС уже предупредило администрацию и население, что сброс будет повышен в первой декаде июня до 6000 и более, возможно, до 8000 кубометров», - сказал Логинов.

Вместе со специалистами компании «КрасКом» представители мэрии оценили опасность паводка и для инженерных сооружений. Компания подготовила более 1 тыс. мешков с песком, чтобы обложить ими городские водозаборы.

Специалисты главного управления ГОиЧС мэрии Красноярска обратились к жителям с просьбой принять меры по защите своего имущества от воздействия воды, убрать ценные вещи, отключить электричество — это касается владельцев участков, лодочных гаражей и другой недвижимости в прибрежной зоне.

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Автор: Петр Савельев
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