Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.08
73,16
86,65
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярск приехал Сергей Шойгу: уже побывал на «Красмаше»

В Красноярск приехал Сергей Шойгу: уже побывал на «Красмаше»
Иллюстрация: Яндекс

На предприятии «Красмаш» министр обороны РФ проверил ход выполнения государственного оборонного заказа - там готовятся к выпуску межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

#НОВОСТИ

Министр осмотрел цеха и встретился с коллективом завода.

По словам главы военного ведомства, предприятие готово к выполнению долгосрочного контракта на поставку МБР «Сармат».

В планах у Сергея Шойгу — заслушать доклад командования ракетных войск стратегического назначения, а также доклад Центрального военного округа о ситуации в составах соединений и воинских частей, дислоцированных в регионе.

А накануне министр обороны побывал в Новосибирске — там он проверил авиационный завод и встретился с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Сеть «Слата» требует банкротства красноярского «Мясничего»Сеть «Слата» требует банкротства красноярского «Мясничего»
  • «Банкротства не будет» — «Мясничий» вышел со встречной претензией к иркутской «Слате»«Банкротства не будет» — «Мясничий» вышел со встречной претензией к иркутской «Слате»
  • Илья Ермилов: Знал бы прикуп…Илья Ермилов: Знал бы прикуп…
  • Сибири дадут денег на экологию. Красноярска в списке нетСибири дадут денег на экологию. Красноярска в списке нет
  • Олег Пащенко: «Мои противники одержали грязную победу»Олег Пащенко: «Мои противники одержали грязную победу»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.