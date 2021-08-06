В Красноярск приехал Сергей Шойгу: уже побывал на «Красмаше»

На предприятии «Красмаш» министр обороны РФ проверил ход выполнения государственного оборонного заказа - там готовятся к выпуску межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

Министр осмотрел цеха и встретился с коллективом завода.

По словам главы военного ведомства, предприятие готово к выполнению долгосрочного контракта на поставку МБР «Сармат».

В планах у Сергея Шойгу — заслушать доклад командования ракетных войск стратегического назначения, а также доклад Центрального военного округа о ситуации в составах соединений и воинских частей, дислоцированных в регионе.

А накануне министр обороны побывал в Новосибирске — там он проверил авиационный завод и встретился с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

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