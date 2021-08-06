В Красноярск приехал Сергей Шойгу: уже побывал на «Красмаше»
На предприятии «Красмаш» министр обороны РФ проверил ход выполнения государственного оборонного заказа - там готовятся к выпуску межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».
Министр осмотрел цеха и встретился с коллективом завода.
По словам главы военного ведомства, предприятие готово к выполнению долгосрочного контракта на поставку МБР «Сармат».
В планах у Сергея Шойгу — заслушать доклад командования ракетных войск стратегического назначения, а также доклад Центрального военного округа о ситуации в составах соединений и воинских частей, дислоцированных в регионе.
А накануне министр обороны побывал в Новосибирске — там он проверил авиационный завод и встретился с научной общественностью Сибирского отделения РАН.
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Ракетный комплекс «Сармат», который производит завод Красмаш, поступит в ближайшее время на вооружение Ужурской ракетной дивизии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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